Nestlé: le milliardaire Dan Loeb presse Nestlé de se désengager de L'Oréal

New York (awp/afp) - Le milliardaire américain Dan Loeb, actionnaire de Nestlé, a accru la pression lundi sur le groupe agroalimentaire suisse pour qu'il vende sa participation dans L'Oréal et cède ses actifs non stratégiques.Dans une lettre aux investisseurs de son fonds Third Point dont l'AFP a obtenu une copie, M. Loeb réaffirme que Nestlé doit "monétiser" sa participation de 23% au capital du géant français des cosmétiques.

UBS matraqué en Bourse après une perte au quatrième trimestre

Zurich (awp) - Le titre UBS subissait une déconvenue conséquente lundi matin à la Bourse suisse, après avoir dévoilé une perte nette au dernier trimestre 2017. Cette contre-performance était néanmoins attendue par le marché, plusieurs établissements ayant subi le même sort en raison de l'adoption de la réforme fiscale aux Etats-Unis. Les rachats d'actions et le relèvement du dividende devraient plaire aux investisseurs, mais ne suffisaient pas à les rassurer.

UBS: le résultat net au 4e trimestre plombé par la réforme fiscale américaine

Zurich (awp) - La banque UBS a vu son résultat net virer au rouge au quatrième trimestre 2017 à -2,22 mrd CHF après un bénéfice net de 636 mio un an plus tôt, en raison de la réforme fiscale aux Etats-Unis. Sur l'ensemble de l'année, l'établissement zurichois a subi un tassement du bénéfice net de 63,6% à 1,17 mrd, a-t-il annoncé lundi.Hors cet élément exceptionnel, qui a pénalisé les performances financières de plusieurs grandes banques internationales, les résultats sont bien meilleurs.

Catalogne: le juge espagnol refuse de lancer un mandat d'arrêt européen contre Puigdemont

Le juge espagnol en charge de l'enquête sur l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a refusé lundi de lancer un mandat d'arrêt européen à son encontre comme le souhaitait le parquet, a annoncé la Cour suprême dans un communiqué.Le juge estime que le déplacement lundi, de la Belgique au Danemark, de M. Puigdemont, a justement pour but de "provoquer cette arrestation à l'étranger", dans le cadre d'une stratégie visant à se doter d'arguments pour être investi en son absence président de la Catalogne.

Les plus riches ont accaparé 82% de la richesse mondiale créée en 2017

82% de la richesse créée l'an dernier dans le monde a terminé entre les mains du 1% le plus riche de la population de la planète, les femmes payant le prix fort de ces inégalités, a dénoncé lundi l'ONG Oxfam."Le boom des milliardaires n'est pas le signe d'une économie prospère, mais un symptôme de l'échec du système économique", a affirmé la directrice d'Oxfam Winnie Byanyima, lors de la publication du rapport intitulé "Récompenser le travail, pas la richesse" à la veille de l'ouverture du World Economic Forum (WEF) à Davos."On exploite les personnes qui fabriquent nos vêtements, qui assemblent nos téléphones portables et cultivent les aliments que nous mangeons, afin de garantir un approvisionnement constant en produits pas chers, mais aussi pour grossir les profits des entreprises et leurs riches investisseurs", s'est-elle insurgée, citée dans un communiqué.

(Romandie.com / 22.01.2018 21h15)