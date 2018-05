La France, l'un des principaux partenaires économiques de la Russie malgré les sanctions

Moscou - Dans un contexte rendu difficile par les sanctions imposées à Moscou par les Occidentaux, la France reste l'un des principaux partenaires économiques de la Russie où se rend jeudi et vendredi Emmanuel Macron.Les échanges commerciaux franco-russes avaient plongé après l'imposition des premières sanctions en 2014 en raison de la crise ukrainienne, auxquelles Moscou avait répondu par un embargo sur la plupart des produits alimentaires européens.Ils se reprennent depuis et ont atteint 15,5 milliards de dollars en 2017, contre 13,3 milliards en 2016.

227 magasins Carrefour (ex Dia) appelés à fermer cet été

Un total de 227 magasins Carrefour (anciennement Dia), sur les 273 que le géant de la distribution souhaite céder, n'ont pas trouvé de repreneur et sont appelés à fermer cet été, a indiqué lundi à l'AFP un porte-parole du groupe, confirmant des informations du Midi Libre.Ce chiffre pourrait encore évoluer à la marge alors que le processus, lancé en janvier, au cours d'un vaste changement de stratégie, doit s'achever le 4 juin."On en est à 227 fermetures, il y a eu peu d'offres de reprises du fait du manque d'attractivité de ces magasins", a expliqué un porte-parole à l'AFP.

Espagne: la villa chic qui hante les antisystème de Podemos

Le couple à la tête de Podemos, parti de la gauche radicale espagnole, s'est offert une villa chic avec piscine en banlieue de Madrid, un achat qui risque de leur coûter cher, même aux urnes.Les accusations d'hypocrisie n'ont pas tardé à pleuvoir sur ceux qui prétendaient il y a trois ans représenter "les gens" contre "la caste" dirigeante avant de faire une entrée fracassante au Parlement avec 20% des voix.La polémique est telle que Pablo Iglesias et Irene Montero, numéros un et deux du troisième parti d'Espagne et en couple à la ville, ont appelé les près de 500.

L'UE et les marchés tremblent pour l'Italie

L'inquiétude montait mardi en Europe et sur les marchés face à l'évolution politique de l'Italie, pays fondateur de l'UE et de l'euro, en passe d'être dirigé par un gouvernement populiste et eurosceptique.Les avertissements de la part de dirigeants européens se sont multipliés ces derniers jours à l'attention de la coalition anti-européenne qui se met en place à Rome.D'autant plus que cette dernière ne cache pas ses intentions de pratiquer une politique de relance en laissant déraper le déficit public et la dette, au risque de provoquer une crise de l'euro.

Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,37% à 8974 points (à 08h20)- SMI (vendredi): -0,53% à 8940,46 points- SLI (vendredi): -0,54% à 1480,45 points- SPI (vendredi): -0,47% à 10'662,39 points- CAC 40(lundi): +0,41% à 5637,51 points- Dax (vendredi): -0,28% à 13'077,72 points- FTSE-100(lundi): +1,03% à 7859,17 points- Dow Jones(lundi): +1,21% à 25'013,29 points- Nasdaq Comp(lundi): +0,54% à 7394,04 points- S&P 500 (lundi): +0,74% à 2733,01 points- Nikkei (mardi): -0,18% à 22'960,36 pointsAMBIANCE- soutenu par des signes de détente dans la bisbille commercialeentre Washington et PékinNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich Insurance termine son programme de rachat d'actions- Sonova 2017/18: chiffre d'affaires 2646 mio CHF (cons. AWP: 2660 mio)Ebita 532,5 mio CHF (cons. AWP: 524,6 mio)bénéfice net 407,4 mio Fr.

