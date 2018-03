Les Comores renvoient vers Mayotte un bateau d'immigrants clandestins expulsés par Paris

Mutsamudu (Comores) - Les Comores ont renvoyé mercredi soir vers Mayotte un bateau qui devait accoster sur leur île d'Anjouan avec à son bord une centaine d'immigrants clandestins expulsés à leurs yeux illégalement par la France, a-t-on appris auprès des autorités.Le Gombessa, un navire battant pavillon comorien avec 93 passagers en grande majorité Comoriens, s'est présenté mercredi en fin de journée devant le port de Mutsamudu, a constaté un journaliste de l'AFP.Mais les autorités locales lui ont refusé d'accoster sur ordre du gouvernement de Moroni, qui a publié une circulaire interdisant le retour sur son territoire des expulsés de Mayotte.

La Bourse de Paris chute de plus de 2%, plombée par la crainte d'une guerre commerciale

La Bourse de Paris perdait 2,10% jeudi en milieu d'après-midi, plombée par l'exacerbation des tensions commerciales outre-Atlantique.A 15H56 (14H56 GMT), l'indice CAC 40 cédait 110,19 points à 5.129,55 points dans un volume d'échanges de 2,1 milliards d'euros, à moins de deux heures des déclarations du président américain Donald Trump sur de potentielles nouvelles sanctions commerciales contre la Chine.

Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,13% à 8773 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,72% à 8783,70 points- SLI (mercredi): -0,72% à 1447,24 points- SPI (mercredi): -0,62% à 10'248,67 points- CAC 40 (mercredi): -0,24% à 5239,74 points- Dax (mercredi): +0,01% à 12'309,15 points- FTSE-100 (mercredi): -0,32% à 7038,97 points- Dow Jones (mercredi): -0,18% à 24'682,31 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,26% à 7345,29 points- S&P 500 (mercredi): -0,18% à 2711,93 points- Nikkei (jeudi): +0,99% à 21'591,99 pointsAMBIANCE- toujours morose, en raison notamment des tensions commercialesentre les Etats-Unis et la ChineNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Lonza: le patron a perçu 4,78 mio CHF en 2017- Roche: la Chine accepte d'examiner une demande de Chugai pour l'eldecalcitolSPI:- La BNS a acquis pour 48,2 mrd CHF de devises étrangères en 2017271 mrd CHF d'avoirs liés aux taux négatifs à fin 2017- HLEE restructure ses participations et simplifie la structure du groupe- Implenia: l'assureur maladie SWICA va investir dans un projet à Winterthour- DKSH signe un contrat de distribution exclusif avec Johnson Matthey au Japon- Medartis IPO: prix d'émission 48 CHF/action (fourchette 44-54 CHF)le prix implique une capitalisation de marché de 563 mio CHF- Sensirion IPO: prix d'émission 36,00 CHF par action (fourchette 28-36 CHF)volume de placement 276 mio CHF, capitalisation 504 mio CHF- BFW Liegenschaften pressent Christian Wunderlin au conseil d'administration- Airopack 2017: ventes nettes +90% à 21,5 mio EURrésultat net -40,1 (-42,3) mio EUR2018: vise des ventes annuelles de 100 mio de dispenseurs- Metall Zug 2017: chiffre d'affaires 952,2 (960,6) mio CHFEBIT 53,0 mio CHF (cons. AWP: 75,4 mio)bénéfice net 67,7 mio CHF (cons. AWP: 76,1 mio)dividende inchangé de 7,00 CHF par nominative A2018: résultat opérationnel ajusté attendu en nette hausse- Meyer Burger 2017: Ebitda 12,4 mio CHF (cons.

Facebook confronté à une campagne de désabonnements et à de possibles "class actions"

"Quittez Facebook" (#deletefacebook"): mis en cause dans les révélations sur l'utilisation indue des données de millions d'usagers, le réseau social est vilipendé de toutes parts, fait face à une campagne de désabonnements et a chuté en Bourse, malgré des excuses.Son patron-fondateur Mark Zuckerberg a fini par sortir mercredi de son silence et formuler un mea culpa très attendu, après plusieurs jours d'intense polémique."Cela a constitué un abus de confiance très important et je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé.

Les actionnaires de Tesla accordent 56 milliards de dollars à Elon Musk

Tesla a annoncé mercredi que ses actionnaires ont approuvé une rémunération exceptionnelle colossale de près de 56 milliards de dollars pour Elon Musk, l'emblématique patron et fondateur du constructeur de véhicules électriques haut de gamme.Réunis au cours d'une assemblée générale à Fremont, siège du groupe automobile en Californie, ils ont validé ce projet de rémunération annoncé en janvier par le conseil d'administration mais dénoncé par des cabinets de conseils spécialisées qui l'estiment "sidérant".Ces 60 milliards de dollars sont liés aux performances boursières sur les dix prochaines années de Tesla, groupe fondé en 2003 par M.

(Romandie.com / 22.03.2018 18h15)