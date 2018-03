Deuxième guerre: Berlin doit 440 milliards d'euros aux victimes polonaises (député conservateur)

Varsovie - Les victimes polonaises de la Seconde guerre mondiale peuvent réclamer à l'Allemagne 543 milliards de dollars (440 milliards d'euros) à titre de dédommagements individuels, a déclaré jeudi le député Arkadiusz Mularczyk, chef d'une commission parlementaire chargée d'estimer les réparations réclamées par Varsovie.Les revendications polonaises sont rejetées par le gouvernement allemand.M.

La Bourse de Paris chute de plus de 2%, plombée par la crainte d'une guerre commerciale

La Bourse de Paris perdait 2,10% jeudi en milieu d'après-midi, plombée par l'exacerbation des tensions commerciales outre-Atlantique.A 15H56 (14H56 GMT), l'indice CAC 40 cédait 110,19 points à 5.129,55 points dans un volume d'échanges de 2,1 milliards d'euros, à moins de deux heures des déclarations du président américain Donald Trump sur de potentielles nouvelles sanctions commerciales contre la Chine.

Dix Algériens mis en cause en Espagne pour des agressions sexuelles de mineures

Dix Algériens ont été interpellés cette semaine à Alicante (est de l'Espagne) et déférés jeudi devant la justice, soupçonnés d'avoir agressé sexuellement trois mineures, dont une aurait été sequestrée et abusée pendant 24 heures, a annoncé la police.Le groupe de suspects, comptant deux mineurs, a été présenté jeudi à un juge d'instruction d'Alicante, a précisé une porte-parole de la police.Ces hommes auraient, selon un communiqué de la police, "offert des drogues et de l'argent" à leurs victimes de 14, 15 et 17 ans pour les attirer dans un appartement où elles ont ensuite été agressées.

Les Comores renvoient vers Mayotte un bateau d'immigrants clandestins expulsés par Paris

Mutsamudu (Comores) - Les Comores ont renvoyé mercredi soir vers Mayotte un bateau qui devait accoster sur leur île d'Anjouan avec à son bord une centaine d'immigrants clandestins expulsés à leurs yeux illégalement par la France, a-t-on appris auprès des autorités.Le Gombessa, un navire battant pavillon comorien avec 93 passagers en grande majorité Comoriens, s'est présenté mercredi en fin de journée devant le port de Mutsamudu, a constaté un journaliste de l'AFP.Mais les autorités locales lui ont refusé d'accoster sur ordre du gouvernement de Moroni, qui a publié une circulaire interdisant le retour sur son territoire des expulsés de Mayotte.

La décharge flottante du Pacifique 3 fois la taille de la France

Des milliards de morceaux de plastique, 80.000 tonnes de déchets: la gigantesque décharge qui flotte dans le Pacifique est bien plus importante qu'estimé précédemment, et s'étend sur une surface de trois fois la France, selon une étude publiée jeudi.Alors que la production de plastique dépasse 320 millions de tonnes par an, une partie de ces sacs, bouteilles, emballages, filets de pêche abandonnés et microparticules dégradées s'agglutinent dans plusieurs zones des océans, sous l'effet de tourbillons géants formés par les courants marins, et ils menacent animaux et écosystèmes.

