Autour de la Méditerranée, les agrumes risquent de disparaître

La planète pourrait-elle se retrouver un jour sans oranges, ni citrons, des fruits aussi bénéfiques à la santé qu'ils sont accessibles à toutes les bourses ?Après avoir décimé la quasi-totalité des orangers de Floride, affecté la Californie et le Brésil, la maladie du Dragon jaune, mortelle pour les agrumes et sans traitement existant, menace aujourd'hui le pourtour méditerranéen, estiment des chercheurs.Connue sous son acronyme HLB, pour Huanglongbing -maladie du Dragon Jaune en chinois- elle s'est "propagée depuis le milieu des années 2000 avec un impact et une rapidité phénoménales", dit à l'AFP Eric Imbert, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) à Montpellier.Seul bassin de production encore préservé de cette maladie identifiée au début du XXe siècle en Asie, "la Méditerranée n'est pas à l'abri du +Citrus Greening+" dit-il, en utilisant son nom anglais.

Un ministre israélien profère des menaces de mort contre Bachar al-Assad

Un ministre israélien proche du chef du gouvernement Benjamin Netanyahu a menacé de mort lundi Bachar al-Assad dans le cas où le président syrien permettrait à l'Iran de déclencher une guerre contre Israël à partir de la Syrie."Si Assad permet à l'Iran ou à qui que ce soit de déclarer la guerre à Israël à partir du territoire syrien, il en assumera toute la responsabilité et prendra des risques pour l'existence non seulement de son régime mais aussi de sa propre personne", a prévenu le ministre de l’Énergie, Youval Steinitz, dans une interview au site d'information Ynet.M.

Corée du Nord: "lourd bilan" d'un accident impliquant des touristes chinois (Pékin)

Pékin - Pékin a fait état lundi d'un "lourd bilan" après un "grave accident de la route" impliquant des touristes chinois en Corée du Nord, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.Le ministère n'a pas fourni de détails, mais la télévision d'Etat chinoise CGTN avait rapporté plus tôt lundi sur Twitter qu'un bus de touristes était tombé d'un pont en Corée du Nord, et que "plus de 30 personnes" avaient été tuées dans l'accident. Ce tweet avait été ultérieurement supprimé.

Raiffeisen a envoyé des relevés de compte aux mauvais clients

Zurich (awp) - La banque coopérative Raiffeisen a envoyé à 114 clients des mauvais relevés de compte. Un dérangement technique intervenu auprès d'un prestataire externe est à l'origine de ce couac, a indiqué lundi à AWP l'établissement saint-gallois, confirmant une information révélée par le portail financier Inside Paradeplatz. Les envois erronés remontent à mardi dernier.

