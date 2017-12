La réforme fiscale de Trump devrait coûter 2,3 milliards à CS

Berne (awp/ats/reu) - Credit Suisse a annoncé vendredi s'attendre à devoir inscrire une dépréciation de 2,3 milliards de francs au quatrième trimestre 2017. Et ce en raison de la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis.La réforme fiscale américaine abaisse le taux d'imposition des sociétés de 35% à 21%, ce qui contraint la banque à réduire la valeur de ses actifs d'impôts différés.

Tiananmen: 10.000 morts en une nuit de cauchemar, selon des archives britanniques

Dix mille morts, des cadavres "en pâte" sous les blindés et des manifestants achevés à la baïonnette par l'armée chinoise. Vingt-huit ans après, une archive britannique livre un récit cauchemardesque de la répression de Tiananmen à Pékin en juin 1989."Estimation minimale des morts civils 10.

Credit Suisse annonce une dépréciation de 2,3 milliards de francs

Le massacre de Tiananmen: 10.000 morts, selon une archive britannique

Incendie au zoo de Londres, un animal manque à l'appel

Londres - Un incendie a touché samedi matin le zoo de Londres, ont indiqué les pompiers et le zoo, et un animal manquait à l'appel."Dix véhicules et 72 pompiers ont été appelés pour un feu dans un café et un magasin dans l'enceinte du zoo de Londres. Environ les trois quarts d'un magasin et d'un café et la moitié du toit sont actuellement en flammes", a précisé la brigade peu avant 08H30 GMT sur son site internet.

(Romandie.com / 23.12.2017 18h15)