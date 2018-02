Le chocolatier Lindt & Sprüngli poursuit Harvey Weinstein

Kilchberg ZH (awp/ats) - Lindt & Sprüngli poursuit le magnat déchu d'Hollywood Harvey Weinstein. Le chocolatier zurichois demande le remboursement de 133'333 dollars à The Weinstein Company (TWC) pour avoir annulé un contrat de sponsoring lors de la soirée des Golden Globes Awards.Lindt & Sprüngli est depuis 2016 sponsor de la fête organisée par Harvey Weinstein lors des Golden Globes.

A Barcelone, l'industrie des télécoms va mettre le nez sous le capot

Paris - Moins de nouveautés parmi les smartphones, plus d'intérêt pour ce qu'il y a sous le capot: 5G et intelligence artificielle (IA) vont concentrer l'attention de l'industrie des télécoms, réunie pour le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone à partir de lundi.Si ces thématiques ne sont pas nouvelles, l'une comme l'autre se concrétisent, avec le début du déploiement de la première version du nouveau standard de technologie mobile 5G, offrant notamment l'internet très haut débit, en fin d'année, et l'intégration généralisée de l'IA, tant dans les télécoms que dans l'univers technologique."On est véritablement dans une phase d'accélération, on peut le constater en observant les annonces diverses de ces dernières semaines, tant dans la 5G que dans l'intelligence artificielle, que ce soit celle des télécoms que dans l'ensemble", relève Jacques Moulin, directeur général du centre de réflexion français Idate.

Trump annonce "les plus importantes" sanctions jamais imposées à Pyongyang

Washington - Le président américain Donald Trump devait annoncer vendredi "les plus importantes" sanctions, selon ses termes, jamais imposées à la Corée du Nord, visant 56 sociétés de transport maritime et navires qui aident Pyongyang "à échapper aux sanctions".Cette annonce intervient quelques heures après l'arrivée à Séoul de sa fille et conseillère, Ivanka Trump, qui doit assister dimanche à la cérémonie de clôture des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang."Aujourd'hui, j'annonce que nous lançons les plus importantes nouvelles sanctions jamais imposées au régime nord-coréen", devait déclarer M.

Trudeau rencontre Modi au terme de sa désastreuse visite en Inde

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré vendredi son homologue indien Narendra Modi, au terme d'une longue visite en Inde jugée désastreuse par les observateurs.Les deux chefs de gouvernement se sont entretenus à New Delhi au lendemain de l'embarras des autorités canadiennes lié à la découverte de l'invitation - aussitôt retirée - d'un extrémiste sikh à une réception dans la capitale présidée par Justin Trudeau jeudi soir.Un impair qui tombait mal pour le Premier ministre, perçu à son corps défendant à New Delhi comme ménageant les mouvements séparatistes sikhs au Canada pour des raisons électorales.

Police VS : Valais : escroqueries au support Microsoft – mise en garde de la Police cantonale

La Police cantonale a constaté une recrudescence des cas d’escroqueries au support Microsoft. Des individus s’exprimant en anglais téléphonent de manière aléatoire à leur future victime. Ils s’annoncent comme étant le « support Microsoft » et font effectuer des manipulations « en direct » sur l’ordinateur du répondant.

(Romandie.com / 23.02.2018 21h15)