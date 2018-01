L'UE réduit de moitié sa liste noire de paradis fiscaux

L'Union Européenne a réduit de moitié mardi sa liste noire des paradis fiscaux, moins de deux mois après l'avoir établie, une décision critiquée par les ONG qui ont réclamé davantage de transparence.Sur les 17 pays initialement "blacklistés", huit pays (le Panama, la Corée du Sud, les Emirats Arabes Unis, la Tunisie, la Mongolie, Macao, Grenade et Barbade) ont été "retirés après s'être engagés à remédier aux inquiétudes de l'UE", ont décidé les 28 ministres des Finances de l'Union, lors d'une réunion à Bruxelles.Cette cure drastique d'amaigrissement, dans les tuyaux depuis plus d'une semaine, a provoqué l'indignation des eurodéputés verts et des ONG.

Allemagne: un adolescent de 14 ans tué dans un collège

La police allemande a annoncé l'interpellation d'un adolescent de 15 ans soupçonné d'avoir tué mardi un autre garçon de 14 ans dans le collège qu'ils fréquentaient tous les deux, pour un motif encore non éclairci.Les faits se sont déroulés vers 08H00 (07H00 GMT) dans un collège de la ville de Lünen, dans l'ouest du pays, appelé Käthe-Kollwitz-Gesamtschule et comptant un millier d'élèves.Aucun détail n'a été immédiatement fourni par les autorités sur les causes exactes de la mort de la victime de 14 ans, ni sur les motifs ayant conduit à ce décès.

Fin de la crise budgétaire à Washington, Trump crie victoire

Le président américain Donald Trump a salué comme une grande victoire de son camp le compromis budgétaire temporaire conclu lundi au Congrès mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral, qui menaçait de faire tourner le pays au ralenti.A l'issue d'intenses tractations, les leaders démocrates du Sénat ont accepté un texte assurant le financement de l'Etat jusqu'au 8 février, avec l'objectif affiché de trouver un accord sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis, connus sous le noms de "Dreamers" (Rêveurs)."Je suis content que les démocrates aient décidé de se montrer raisonnables", s'est félicité Donald Trump dans un bref communiqué lu par sa porte-parole Sarah Sanders.

Scènes de panique à Jakarta après un fort séisme

Des centaines de personnes se sont précipitées mardi hors d'immeubles et de gratte-ciel dans le centre de Jakarta à la suite d'un séisme de magnitude 6 qui a secoué la capitale indonésienne, entraînant des scènes de panique.Aucune menace de tsunami n'a été signalée. Les autorités n'ont fait état dans l'immédiat d'aucune victime ni de dégâts majeurs.

(Romandie.com / 23.01.2018 18h15)