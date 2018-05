Un photomontage de Jérusalem met l’ambassadeur américain dans l'embarras

L'ambassade des Etats-Unis en Israël a pris ses distances mercredi avec un photomontage présenté la veille à l'ambassadeur David Friedman sur lequel les lieux saints musulmans de Jérusalem ont disparu au profit d'un temple juif.M. Friedman a été photographié mardi, tout sourire, auprès d'un cliché aérien de Jérusalem qu'on lui présente, mais qui a été retouché.

Italie: coup de frein sur la formation du gouvernement populiste

Le président italien Sergio Mattarella prend son temps pour se prononcer sur Giuseppe Conte, un juriste proposé par les antisystème pour diriger le gouvernement mais dont il redoute le manque de poids politique et la crédibilité ternie par un CV enjolivé.Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont accentué la pression, se disant prêts à retourner aux urnes, mais M. Mattarella pourrait les faire attendre encore au moins jusqu'à jeudi.

Diesel: premières interdictions de circulation le 31 mai en Allemagne

Francfort - La ville de Hambourg interdira à partir du 31 mai la circulation des véhicules diesel les plus polluants sur deux tronçons, a annoncé mercredi la municipalité, une mesure que le gouvernement fédéral et l'industrie automobile font tout pour éviter."Les restrictions seront valables pour toutes les voitures diesel qui ne respectent pas la norme Euro 6", a précisé l'autorité municipale de l'environnement dans un communiqué, ce qui correspond généralement aux véhicules diesel mis en circulation avant 2015.La Cour administrative fédérale, installée à Leipzig, a en effet confirmé fin février deux décisions de justice permettant à Stuttgart et Düsseldorf de mettre en place des interdictions de circulation afin d'assainir l'air.

Ultime difficulté de l'Everest, le "ressaut Hillary" n'est plus

Le célèbre "ressaut Hillary", amas rocheux de douze mètres et ultime difficulté de l'ascension de l'Everest, a fait place à une pente neigeuse, selon plusieurs alpinistes de retour du sommet de la plus haute montagne du monde.La condition de cet obstacle légendaire, nommé d'après l'un des deux premiers conquérants de l'Everest en 1953, est débattue depuis que certains témoins ont rapporté l'année dernière qu'il avait disparu. Une version alors contredite par d'autres, dont les autorités népalaises, qui attribuaient la confusion à une fraîche chute de neige.

Police NE : Automobiliste flashé à 163 km à l'heure au lieu de 80 sur la route du col de la Vue-des-Alpes



Dimanche 20 mai 2018 à 16h33, lors d'un contrôle radar effectué sur la RC 1320 (route de la Vue-des-Alpes) au lieudit « Le Plat-de-Boinod », tronçon limité à 80 km/h hors localité, un conducteur de 39 ans domicilié dans Les Montagnes neuchâteloise, qui circulait en direction de La Chaux-de-Fonds, a été mesuré à la vitesse de 163 km/h. Intercepté, son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Comme il s’agit d’un délit de chauffard, Il risque au minimum une année d'emprisonnement et une interdiction de conduire en suisse pour 2 ans.



(Romandie.com / 23.05.2018 18h15)