Prise d'otages au nom de l'EI et un policier blessé dans le sud de la France

Toulouse - Un homme affirmant agir au nom de l'organisation Etat islamique (Daesch) a pris des otages vendredi dans un supermarché du sud de la France, quelques minutes après qu'un policier eut été blessé par balle dans une ville proche, sans qu'un lien soit immédiatement établi entre ces deux événements.La justice antiterroriste a été saisie de cet incident immédiatement qualifié de "sérieux" par le Premier ministre Edouard Philippe.Selon le parquet de Carcassonne, la prise d'otages a commencé vers 11h00 (10H00 GMT) dans un supermarché de la ville de Trèbes, près de Carcassonne, dans le département de l'Aude.

Des hackers attaquent Atlanta et réclament une rançon en bitcoins

Des hackers ont attaqué les ordinateurs de la ville d'Atlanta, capitale de l'Etat de Géorgie dans le sud des Etats-Unis, en réclamant une rançon en bitcoins, a indiqué la mairie.La cyberattaque a entraîné la fermeture de plusieurs applications y compris celles utilisées par les usagers pour payer leurs factures et accéder aux informations judiciaires, a indiqué la maire Keisha Lance Bottoms au cours d'une conférence de presse jeudi soir."C'est uns situation très grave", a-t-elle commenté.

France: un gendarme avait pris la place d'un otage (ministre de l'Intérieur)

Trèbes (France) - Un des gendarmes blessés par le preneur d'otages abattu vendredi par les forces de l'ordre dans le sud de la France s'est volontairement substitué à un otage civil, a révélé le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb, saluant son "héroïsme"."Je veux saluer le courage du lieutenant colonel qui est gravement blessé et qui s'est substitué à l'otage que le terroriste tenait pour se protéger, un acte d'héroïsme", a commenté M. Collomb.

Guerre commerciale: Pékin et Washington se rendent coup pour coup

Washington qui envisage de taxer les importations chinoises à hauteur de 60 milliards de dollars, Pékin qui réplique en menaçant le porc et les fruits américains et, maintenant, une bataille devant l'OMC: la Chine et les Etats-Unis poursuivaient vendredi leur bras de fer commercial.Concrétisant une menace brandie jeudi par le président Donald Trump, le représentant américain au Commerce a indiqué dans un communiqué avoir déposé une "demande de consultation" avec Pékin devant l'Organisation mondiale du commerce à propos de "certaines mesures chinoises relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle".Washington reproche depuis longtemps à la Chine de tirer profit du système de coentreprises imposé aux entreprises étrangères qui s'implantent chez elle pour piller les innovations technologiques américaines.

Une ex-mannequin de Playboy affirme que Trump lui a proposé de l'argent après une relation sexuelle

Une ancienne Playmate du magazine érotique Playboy, qui dit avoir entretenu une relation pendant plusieurs mois avec Donald Trump, 10 ans avant son élection, a affirmé jeudi à CNN que M. Trump lui avait proposé de l'argent après une relation sexuelle.Karen McDougal a porté plainte mardi auprès d'un tribunal de Los Angeles pour demander d'invalider la clause de confidentialité qu'elle a signée pour garder le silence sur sa "relation romantique" de 10 mois, en 2006 et 2007, avec le président républicain.

(Romandie.com / 23.03.2018 18h15)