La BCE voit s'essouffler la conjoncture en zone euro

Déjà peu pressée de resserrer sa politique monétaire, la Banque centrale européenne devrait discuter jeudi des récents signes de ralentissement économique en zone euro, couplés à une remontée toujours poussive de l'inflation.Sauf immense surprise, les taux directeurs seront maintenus au plus bas et le vaste programme de rachats de dette publique et privée, le "QE", sera confirmé jusqu'en septembre à un rythme diminué de moitié depuis janvier, soit 30 milliards d'euros par mois.L’institution présidée par Mario Draghi avait pris acte en mars dernier de la bonne santé économique pour réserver une petite surprise aux acteurs du marché, en déclarant qu'elle n'envisageait plus de relever le volume de son QE.

Devenir propriétaire coûtera plus cher cette année

(encadré)Zurich (awp/ats) - Les logements en propriété restent prisés, malgré la légère hausse des taux hypothécaires et l'augmentation de la part de fonds propres. A l'inverse des logements en location, les prix des appartements en PPE et des maisons individuelles devraient augmenter cette année.Une hausse minime de 0,1% est attendue pour les prix des appartements en propriétés par étages (PPE), tandis que ceux des maisons individuelles devraient augmenter de 1,4%, selon le rapport "Immo-Monitoring" publié mardi par le cabinet de conseils Wüest Partner.

Vincent Bolloré en garde à vue dans une enquête sur des soupçons de corruption en Afrique

L'industriel breton Vincent Bolloré a été placé en garde à vue mardi à Nanterre dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest, a appris l'AFP de sources proches du dossier, confirmant une information du Monde.L'homme d'affaires est entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris qui vise à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique pour obtenir la gestion des ports de Lomé, au Togo, et de Conakry, en Guinée.(©AFP / 24 avril 2018 11h36).

Etats-Unis: l'ex-président Bush hospitalisé au lendemain des obsèques de son épouse

Le 41e président des Etats-Unis, George H. W. Bush, âgé de 93 ans, a été hospitalisé dimanche quelques heures à peine après les funérailles de sa femme, Barbara, pour une "infection qui s'est diffusée dans le sang".

Trump fustige l'accord sur le nucléaire iranien, "un désastre"

Washington - Le président américain Donald Trump a fustigé mardi l'accord nucléaire iranien en présence d'Emmanuel Macron, qualifiant de "désastre" cet accord qui vise à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire."Les gens connaissent ma position sur l'accord iranien, c'est un accord horrible", a déclaré M. Trump au début d'un séance de travail dans le bureau ovale avec le président français.

(Romandie.com / 24.04.2018 21h15)