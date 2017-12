Pyongyang voit un "acte de guerre" dans les nouvelles sanctions de l'ONU

La Corée du Nord a qualifié dimanche d'"acte de guerre" les nouvelles sanctions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU, réaffirmant qu'elles ne la dissuaderaient pas de mener à bien ses programmes nucléaire et balistique."Nous rejetons totalement les dernières sanctions de l'ONU (..

La florissante exploitation illégale de l'ambre en Ukraine

Volodymyr Korkoch appuie sur la pédale et lance sa jeep entre les cratères remplis d'eau qui jonchent le chemin. "La plupart du temps, on arrive deux à trois minutes trop tard", déplore ce policier ukrainien. Sa cible: les groupes locaux qui extraient illégalement de l'ambre.

Chine: Vol inaugural du plus gros hydravion au monde

Le plus gros hydravion du monde, un appareil construit en Chine d'une envergure de plus de 38 mètres, a effectué dimanche un vol inaugural d'environ une heure après avoir décollé de la ville méridionale de Zhuhai.Surnommé "Kunlong" selon l'agence officielle Chine nouvelle, l'AG600 est doté de quatre turbopropulseurs et est censé pouvoir rester 12 heures dans les airs. Il peut embarquer 50 personnes.

Police VS : Avis de disparition – Damien D.

A la demande de la famille, nous vous prions de diffuser l'avis de disparition suivant : Le 20.12.2017 vers 22h00, Damien D.

Revue de presse du dimanche 24 décembre 2017

Berne (awp/ats) - Sécurité routière, commerce illégal d'armes ou encore l'initiative "No Billag" sont quelques-uns des sujets abordés par la presse dominicale en cette veille de Noël. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats:Le Matin Dimanche: Changement de cap pour la sécurité routière nationale. Le Conseil fédéral et les Etats veulent adoucir le programme de la Confédération visant à réduire le nombre de morts sur les routes (Via sicura), tandis que les Chambres viennent de donner leur feu vert à la vente d'alcool sur les aires d'autoroute, rapporte Le Matin Dimanche.

(Romandie.com / 24.12.2017 21h15)