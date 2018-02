Trump annonce de "lourdes" sanctions visant la Corée du Nord

Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi de nouvelles sanctions visant à isoler encore plus la Corée du Nord, quelques heures après l'arrivée de sa fille Ivanka en Corée du Sud pour la fin des jeux Olympiques.Ces mesures visent plus de 50 sociétés de transport maritime et navires qui, selon l'exécutif américain, aident Pyongyang à contourner les nombreuses restrictions auxquelles le régime est assujetti."Aujourd'hui, nous avons imposé les sanctions les plus lourdes jamais imposées contre un pays", a lancé M.

Enquête russe: un ex-conseiller de Trump se ravise et plaide coupable

Washington - Un ex-conseiller de campagne de Donald Trump a plaidé coupable vendredi de faux témoignage et de fraude financière au détriment de l'Etat américain, et a accepté de coopérer dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.Ce revirement de Richard Gates, 45 ans, accentue encore la pression sur Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de M. Trump et ex-associé de M.

France: le président Macron applaudi et sifflé par les agriculteurs

Paris - Le président français Emmanuel Macron a été sifflé mais aussi applaudi, samedi au salon de l'Agriculture, la grand-messe annuelle à Paris du monde paysan, illustration des tensions au sein du monde agricole, a constaté une journaliste de l'AFP.Les sifflets émanaient de jeunes agriculteurs qui ont brandi des T-shirts portant l'inscription "Attention agriculteurs en colère". Plus tôt, le président avait été accueilli par des agriculteurs déguisés, des bousculades et des applaudissements pour sa première visite en tant que président de la République.

Italie: l'extrême droite portée par les tensions sociales et raciales

Des partis en plein essor, des groupuscules toujours plus actifs: l'extrême droite a le vent en poupe en Italie, portée par les tensions autour des migrants et un engagement sur le terrain auprès de populations qui se sentent abandonnées.La nuit tombe sur la place Vittorio, dans le quartier multiethnique Esquilino de Rome. Une cinquantaine d'hommes agitent des drapeaux italiens, mais aussi un autre, rouge vif frappé d'une tortue noire.

Homéopathie et aspirine naturelle: une recette contre le gel de la vigne

Tout près des vignobles des Côtes de Blaye, une petite entreprise de Charente-Maritime vient de découvrir fortuitement une solution 100% naturelle qui, selon elle, protège les vignes du gel.Homéopathie et aspirine naturelle, c'est peut-être la solution qui permettra aux vignerons de vaincre ce fléau qui a ravagé l'an dernier des centaines d'hectares du Bordelais et causé des millions d'euros de pertes.Au village de Bussac-Forêt, tout au sud de la Charente-Maritime, Bernard Lachaise, ingénieur agronome, dirige depuis 17 ans Gétade Environnement, avec deux employés et sa femme Annie à la comptabilité.

