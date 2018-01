L'inventeur danois Peter Madsen a torturé la journaliste suédoise avant de la tuer (parquet)

L'inventeur danois Peter Madsen a infligé de multiples sévices à la journaliste suédoise Kim Wall avant de la tuer à bord de son sous-marin en août 2017, affirme le parquet danois dans l'acte d'accusation remis mercredi à l'AFP.Peter Madsen a été inculpé le 16 janvier de meurtre avec préméditation, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et agression sexuelle.M.

Donald Trump a invité Emmanuel Macron à la Maison Blanche

Washington - Le président américain Donald Trump déroulera cette année le tapis rouge à la Maison Blanche à son homologue français Emmanuel Macron, a indiqué mardi à l'AFP un responsable américain.La date exacte de cette visite n'a pas encore été arrêtée, a-t-on ajouté de même source.M.

Afghanistan: fin de l'attaque contre Save the Children

L'attaque contre le siège de Save the Children dans l'est de l'Afghanistan, mercredi matin à Jalalabad, a pris fin après plus de trois heures et fait au moins un mort et 14 blessés, a indiqué le porte-parole provincial à l'AFP."Selon nos premières informations, les assaillants portaient des uniformes des forces de sécurité" a précisé ce porte-parole, Ataullah Khogyani, ajoutant que les "opérations de nettoyage" des locaux étaient en cours et pourraient amener à la découverte d'autres victimes.(©AFP / 24 janvier 2018 09h22).

La Colombie prédit la chute imminente du Venezuela et réclame un plan "pour le jour d'après"

Davos (Suisse) - Le ministre des Finances colombien Mauricio Cardenas a prédit mercredi l'effondrement imminent de l'administration Maduro au Venezuela et réclamé un plan économique d'urgence pour "le jour d'après" avec la participation des institutions multilatérales."L'idée est de préparer un plan économique pour le Venezuela pour le jour d'après. Nous ne savons pas quand il va arriver mais cela devrait être prochainement au vu de la gravité de la crise", a déclaré à l'AFP M.

Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,13% à 9564 points (à 08h20)- SMI (mardi): +0,24% à 9551,58 points- SLI (mardi): +0,12% à 1571,79 points- SPI (mardi): +0,24% à 10'977,78 points- CAC 40 (mardi): -0,12% à 5535,26 points- Dax (mardi): +0,71% à 13'559,60 points- FTSE-100 (mardi): +0,21% à 7731,83 points- Dow Jones (mardi): -0,01% à 26'210,81 points- Nasdaq Comp (mardi): +0,71% à 7460,29 points- S&P 500 (mardi): +0,22% à 2839,13 points- Nikkei (mercredi): -0,76% à 23'940,78 pointsAMBIANCE- le rallye boursier s'accorde une pauseNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis T4: chiffre d'affaires du groupe 12,9 mrd USD (12,3 mrd)revenus Cosentyx 615 mio USD (T3: 556 mio, T2: 490 Mio)2017: chiffre d'affaires 49,1 mrd USD (cons. AWP: 49,1 mrd)Ebit de base 12,85 mrd USD (cons. AWP: 12,79 mrd)bénéfice net 7,7 mrd USD (6,7 mrd)bénéfice net de base 11,39 mrd USD (cons.

(Romandie.com / 24.01.2018 21h15)