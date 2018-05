Los Angeles célèbre Stormy Daniels, actrice porno et ex-maîtresse présumée de Trump

Los Angeles - West Hollywood, une municipalité qui jouxte Los Angeles, a honoré mercredi Stormy Daniels, star du porno qui prétend avoir eu une relation avec Donald Trump, pour sa "résistance" face au gouvernement du président républicain, en lui remettant une clé symbolique de la ville.Lors d'une cérémonie devant la boutique érotique Chi Chi La Rue, le maire de West Hollywood John Duran lui a rendu hommage, affirmant que l'actrice et réalisatrice de films X avait "dû recevoir des flèches non seulement de la part de gens à travers le pays mais de la personne la plus puissante de la planète", en allusion au président américain."Elle a gardé la tête haute avec dignité et a contre-attaqué", a-t-il ajouté, assurant que Stormy Daniels --Stephanie Clifford de son vrai nom-- et son avocat se battaient "pour nous rendre notre pays".

Lire l'article

Le missile qui a abattu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine provenait d'une unité militaire russe

Le missile qui a abattu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en 2014 provenait d'une unité militaire russe, ont indiqué jeudi les enquêteurs internationaux.Les enquêteurs "ont conclu que le missile Bouk-Telar qui a abattu MH17 provenait de la 53e brigade anti-aérienne basée à Koursk, en Russie", a annoncé l'enquêteur néerlandais Wilbert Paulissen. "La 53e brigade fait partie des forces armées russes", a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse aux Pays-Bas.

Lire l'article

Colère européenne après les menaces douanières de Trump sur l'automobile

L'Union européenne et le secteur automobile allemand ont exprimé jeudi leur exaspération face aux menaces américaines d'imposer des taxes douanières accrues au nom de la "sécurité nationale", nourrissant les craintes d'un conflit commercial américano-européen.Le président Donald Trump a ordonné mercredi une enquête sur les importations de véhicules aux Etats-Unis "pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale".Les Européens, qui tentent déjà d'échapper à des droits de douanes accrus de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium à partir du 1er juin, ont dénoncé une mesure "difficile à comprendre".

Lire l'article

Pyongyang fustige des propos "stupides" de Pence et entretient le doute sur le sommet

Pyongyang a jugé jeudi "stupides" des mises en garde du vice-président américain Mike Pence, menaçant à nouveau d'annuler un sommet historique dont la tenue est également mise en doute par Donald Trump.Le président américain doit rencontrer le 12 juin à Singapour le leader nord-coréen Kim Jong Un pour des discussions devant permettre d'avancer vers un règlement de l'épineux dossier du nucléaire nord-coréen.Mais l'euphorie née de la remarquable détente apparue sur la péninsule depuis le début de l'année et de la perspective de cette poignée de mains historique a laissé place au doute ces derniers jours, Washington et Pyongyang renouant avec la rhétorique menaçante.

Lire l'article

Vol MH17 abattu en Ukraine: les enquêteurs ont identifié l'unité russe d'où provenait le missile

Les enquêteurs internationaux ont révélé jeudi de quelle unité militaire russe provenait le missile qui a abattu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en 2014, sans toutefois dire qui l'avait tiré.Les enquêteurs "ont conclu que le Bouk-Telar (système de missile anti-aérien de fabrication russe, ndlr) qui a abattu le MH17 provenait de la 53e brigade anti-aérienne basée à Koursk, en Russie", a annoncé l'enquêteur néerlandais Wilbert Paulissen au cours d'une conférence de presse au Pays-Bas."La 53e brigade fait partie des forces armées russes", a-t-il ajouté.

Lire l'article

(Romandie.com / 24.05.2018 18h15)