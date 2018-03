Attaques en France: Lisbonne annonce que le citoyen portugais touché est blessé et non mort

Lisbonne - Le gouvernement portugais a indiqué dans la soirée de vendredi que le citoyen portugais initialement donné pour mort dans des attaques survenues dans le sud de la France et revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) n'était que grièvement blessé."En raison d'erreurs de communication, il a été initialement transmis aux autorités portugaises l'information d'une victime mortelle. Après les procédures pour identifier la victime, il s'est avéré que le citoyen portugais n'est que grièvement blessé et hospitalisé à Carcassonne", a déclaré le secrétaire d'Etat aux Portugais de l'étranger, José Luís Carneiro.

Le Pentagone se prépare à des guerres de plus en plus furtives

Au moment où la Russie est accusée de tenter de déstabiliser les pays occidentaux, de l'affaire Skripal aux ingérences dans l'élection de Donald Trump, le Pentagone se prépare à des guerres de plus en plus furtives face à des adversaires de plus en plus technophiles.Depuis 10 ans, l'armée américaine domine le cyberespace et les ondes en Afghanistan et en Irak, "face à des ennemis et des adversaires qui n'avaient pas la capacité de disputer notre supériorité", reconnaît la dernière édition du manuel de l'armée de Terre.Aujourd'hui, le Pentagone se rend compte des limites de la guerre hyperconnectée face à des adversaires aussi performants dans le cyberespace que Moscou ou Pékin, reconnaissait à la mi-février la patronne de l'US Air Force, Heather Wilson.

Attentat en France: décès du gendarme qui avait remplacé des otages (ministre)

Paris - L'officier de gendarmerie qui s'était livré en échange de la libération d'otages lors d'attaques dans le sud-ouest de la France au nom du groupe Etat islamique est mort, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb."Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie.

Premier vol direct sans escale entre l'Australie et l'Europe

Le premier vol passagers direct sans escale reliant l'Australie à la Grande-Bretagne a quitté samedi Perth pour Londres, raccourcissant à 17 heures et 20 minutes la fameuse "Route Kangourou", a annoncé la compagnie aérienne australienne Qantas.Ce vol "historique" est assuré par un Boeing 787 Dreamliner transportant plus de 200 passagers ainsi que 16 membres d'équipage et pour commandante de bord Lisa Norman.Il s'agit du premier vol régulier à relier directement les deux continents, selon Qantas, l'une des plus anciennes compagnies aériennes: au lancement de sa "Route Kangourou" en 1947, il fallait quatre jours et neuf escales entre Sydney et Londres.

La Finlande prête à arrêter Puigdemont

La police finlandaise a fait savoir samedi qu'elle était prête à arrêter l'ancien président catalan Carles Puigdemont, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, tout en précisant ne pas savoir s'il se trouvait toujours dans le pays.Carles Puigdemont, actuellement exilé en Belgique, s'est rendu en Finlande jeudi et vendredi pour y rencontrer des parlementaires et participer à un séminaire à l'université d'Helsinki. Il devait quitter la Finlande samedi après-midi mais personne ne savait dans la matinée où il se trouvait.

(Romandie.com / 24.03.2018 18h15)