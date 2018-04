"Yoga sexy": nouveau scandale embarrassant pour le gouvernement japonais

Le ministre japonais de l'Education a présenté mercredi des excuses pour avoir utilisé une voiture de fonction afin de se rendre dans un club de yoga mais il a contesté les propos d'un magazine affirmant que ce lieu proposait des séances individuelles de "yoga sexy".Cette situation embarrassante vient s'ajouter à deux scandales de favoritisme et à des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre du plus haut fonctionnaire du ministère des Finances qui minent actuellement le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe.L'hebdomadaire Shukan Bunshun a rapporté mercredi que le ministre de l'Education Yoshimasa Hayashi avait pris des cours particuliers dans un club de yoga du quartier huppé d'Ebisu à Tokyo où il se rendait à bord d'un véhicule de l'Etat.

Police NE : Agression à la hache à Valangin



Un individu en état probable de démence et en fuite d’un hôpital psychiatrique, a agressé des passants au hasard au moyen d’une hache à Valangin, blessant 2 femmes et un homme avant d’être maîtrisé par des citoyens. Il avait agressé la veille une autre femme à Marin la blessant légèrement.



Le Ministère public et la police neuchâteloise communiquent que le mardi 24 avril 2018 vers 19h00, un homme de 31 ans, domicilié dans la région, a agressé avec une hache une habitante de Valangin qui se trouvait vers son véhicule avec une hache et l’a blessée à la nuque, puis il s’en est pris à une autre automobiliste qui se trouvait à proximité la blessant à l’épaule.



Toronto: une majorité de femmes parmi les victimes du chauffeur de la camionnette

Le chauffeur de la camionnette qui a tué 10 piétons et en a blessé 14 autres au hasard de sa course folle lundi à Toronto a été inculpé de meurtres avec préméditation mardi, et les premiers éléments de l’enquête tendent à démontrer qu'il nourrissait une rancoeur contre les femmes."C'est juste de dire" que les victimes sont "majoritairement des femmes", a reconnu en conférence de presse l'enquêteur Graham Gibson. L'âge des victimes va "de la mi-vingtaine à environ 80 ans".

Fermeture d'un site web responsable de 4 millions d'attaques informatiques

Londres - Les autorités britanniques ont annoncé mercredi la fermeture d'un site internet à l'origine de plus de quatre millions d'attaques informatiques dans le monde dans le cadre d'une opération internationale ayant mené à plusieurs arrestations."Des pirates informatiques à travers le monde ont utilisé le site webstresser.org, qui pouvait être loué pour seulement 14,99 dollars (12,30 euros), afin de lancer plus de 4 millions d'attaques" en ligne, a annoncé la National Crime Agency (NCA) dans un communiqué.

Chute de Cristina Cifuentes, ex-étoile montante de la droite espagnole

Nouveau revers pour le parti conservateur de Mariano Rajoy: Cristina Cifuentes, présidente de la région de Madrid présentée un temps comme l'étoile montante de sa formation, a finalement démissionné mercredi après des polémiques mettant en cause sa probité."Je renonce à être présidente de la région de Madrid", a déclaré la dirigeante de 54 ans, émue, lors d'un point presse. "J'ai supporté pendant plus de 34 jours une exposition permanente, des lynchages aussi, matin, midi et soir".

(Romandie.com / 25.04.2018 21h15)