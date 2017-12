Arabie: découverte du cadavre d'un dignitaire chiite enlevé fin 2016

Le cadavre de cheikh Mohammed al-Jirani, un dignitaire chiite proche des autorités saoudiennes qui avait été enlevé fin 2016, a été découvert lors d'une opération sécuritaire qui a coûté la vie à un policier, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur.Selon un communiqué, la dépouille a été retrouvée à Awamiya, dans l'est du pays, une région qui a été ces dernières années un foyer de la contestation menée par des membres de la minorité chiite.Les protestataires affirment que leur communauté est discriminée par le royaume sunnite, ce que contestent les autorités.

Lire l'article

Trouvez l'immortalité: ordre de l'empereur de Chine!

Le premier empereur de Chine, le très redouté Qin Shihuang, avait ordonné à son administration de lui trouver un élixir d'immortalité, selon un texte bimillénaire découvert à la faveur de fouilles archéologiques dans le sud du pays, rapporte l'agence Chine nouvelle.L'obsession du premier empereur pour la vie éternelle était bien connue: c'est lui qui s'était fait construire l'immense mausolée souterrain de Xian (nord) rempli de près de 8.000 soldats en terre cuite destinés à le protéger dans l'au-delà.

Lire l'article

Accident aux Philippines: 20 membres d'une même famille tués en allant à la messe de Noël

Manille - Vingt membres d'une même famille, dont six enfants, ont péri lundi dans une collision entre deux autocars dans le nord des Philippines, alors qu'ils se rendaient à une messe de Noël, a annoncé la police.Un petit autocar transportant le groupe a percuté un plus gros autobus dans la ville d'Agoo, à 200 km au nord de Manille, a précisé la police.Les 20 morts se trouvaient tous à bord du petit autocar qui les emmenait à une messe à l'aube à l'église de Manaoag, à une vingtaine de kilomètres au Sud.

Lire l'article

Boycott d'Israël: la chanteuse Lorde annule un concert à Tel-Aviv

La jeune chanteuse néo-zélandaise Lorde a indiqué avoir décidé d'annuler un concert à Tel-Aviv après avoir reçu des appels en ce sens de la part des partisans d'un boycott d'Israël.L'artiste pop de 21 ans avait annoncé la semaine passée qu'elle ferait étape dans la capitale culturelle et économique d'Israël en juin, dans le cadre d'une tournée.Mais elle s'est retrouvée confrontée aux critiques de militants néo-zélandais et internationaux favorables au boycott d'Israël pour obtenir la fin de l'occupation des Territoires palestiniens.

Lire l'article

Transfert de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem: "acte honteux", pour les Palestiniens

Ramallah (Territoires palestiniens) - Les Palestiniens ont qualifié lundi "d'acte honteux" et hostile la décision du Guatemala de transférer son ambassade à Jérusalem comme les Etats-Unis."C'est un acte honteux et illégal qui va totalement à l'encontre des sentiments des dirigeants des églises à Jérusalem" et de la récente résolution --non contraignante-- de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël, a affirmé le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué."L'Etat de Palestine considère ceci comme un acte flagrant d'hostilité contre les droits inaliénables du peuple palestinien et la loi internationale", a poursuivi le ministère.

Lire l'article

(Romandie.com / 25.12.2017 21h15)