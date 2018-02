De plus en plus de femmes "prennent la clé des champs"

Pour elles "le bonheur est dans le pré". Cheffes d'exploitation, cogérantes ou salariées, les femmes, longtemps reléguées au second plan derrière leurs maris, s'affichent aujourd'hui sur le devant de la scène, donnant une image plus moderne du monde paysan."C'est un métier où l'on s'épanouit" et "on a envie d'attirer encore plus de femmes", résume Josiane Mehouas, 57 ans, ancienne ambulancière dans le Morbihan, aujourd'hui à la tête d'un élevage de porcs à Fréhel (Côtes-d'Armor).

Lire l'article

Dimanche 25 février 2018, à 07h00, un témoin a avisé la Police cantonale via le numéro d’urgences 117, d’un accident à la rue de la Boverie à Payerne. Rapidement sur les lieux, plusieurs patrouilles de gendarmerie, ainsi que le SMUR, une ambulance et le SDIS Broye-Vully ont pris en charge le conducteur, un Suisse de 27 ans, domicilié dans la région. Grièvement blessé et sa vie étant en danger, il a été héliporté à l’Hôpital de L’Ile à Berne par la REGA.

Lire l'article

Un général nord-coréen et Ivanka Trump gardent leurs distances à la clôture des JO

Le général nord-coréen Kim Yong Chol et la fille de Donald Trump, Ivanka, ont assisté dimanche à la cérémonie de clôture des jeux Olympiques, ultime illustration des "Jeux de la paix" mis en avant par Séoul, toutefois précédée par de nouvelles joutes verbales entre Washington et Pyongyang.Selon des images de la zone VIP du stade olympique, le président sud-coréen Moon Jae-in a serré la main d'Ivanka Trump, et peu après celle du général Kim Yong Chol, assis une rangée derrière la fille du président américain.Mais les représentants de la Corée du Nord et des Etats-Unis n'ont pas eu de contact direct, a confirmé un responsable de l'administration américaine.

Lire l'article

La Corée du Nord présente les dernières sanctions américaines comme un "acte de guerre"

La Corée du Nord a présenté dimanche les dernières sanctions unilatérales américaines annoncées vendredi comme un "acte de guerre", selon un communiqué diffusé par l'agence nord-coréenne KCNA.Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi de nouvelles mesures visant à isoler encore plus la Corée du Nord en raison de ses programmes nucléaire et balistique, parlant des "sanctions les plus lourdes jamais imposées contre un pays".Ces mesures visent plus de 50 sociétés de transport maritime et navires qui, selon l'exécutif américain, aident Pyongyang à contourner les nombreuses restrictions auxquelles le régime est assujetti.

Lire l'article

La Chine resserre son étau sur les géants endettés du privé

La Chine va-t-elle renforcer son emprise sur ses grands groupes privés? Nombre d'analystes s'y attendent après la prise de contrôle par Pékin du troisième assureur chinois, décidée afin d'enrayer les risques financiers pour la deuxième économie mondiale.L'autorité nationale de régulation des assurances a créé la surprise en annonçant vendredi qu'elle dirigerait pendant un an au moins la compagnie Anbang, connue pour s'être emparée en 2014 du mythique palace new-yorkais Waldorf Astoria.Le groupe a mené ces dernières années une frénésie d'achats à l'étranger, principalement financée à crédit.

Lire l'article

(Romandie.com / 25.02.2018 21h15)