Donald Trump arrivé à Davos, crainte d'une guerre des monnaies

Donald Trump est arrivé jeudi à Davos, où l'élite économique mondiale se demande si elle va être mangée à la sauce "America First", alors que son secrétaire au Trésor a ravivé le spectre d'une guerre des changes.Le président américain est arrivé à la mi-journée en hélicoptère dans la très chic station alpine, où une certaine fébrilité était palpable parmi les participants, à la veille d'un discours très attendu vendredi."Ce qui est le plus fascinant chez le président Trump, c'est sa capacité à surprendre et je suis sûr que nous serons surpris demain", a déclaré à l'AFP l'ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb, désormais vice-président de la Banque européenne d'investissement.

Lire l'article

Faire plonger le dollar, une arme de plus dans la guerre commerciale ?

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a pris les marchés financiers par surprise et fait plonger le billet vert avec une déclaration abrupte en faveur d'un dollar faible, qui tranche drastiquement avec la traditionnelle doctrine américaine.Au Forum économique de Davos en Suisse, M. Mnuchin a fait voler en éclat le discours en vigueur depuis plusieurs décennies qui assure, comme le répétait à l'envi Robert Rubin, le secrétaire au Trésor de Bill Clinton, qu'"un dollar fort est dans l'intérêt des Etats-Unis".

Lire l'article

En Russie, une blague de dortoir tourne à la "résistance civile"

C'était une blague potache de dortoir: en se filmant dansant en sous-vêtements et casquette de pilote sur un tube du début des années 2000, des étudiants russes ne s'attendaient ni à l'opprobre des autorités, ni à une déferlante de soutiens sur internet.Dans leur clip, 14 cadets de l'Institut d'aviation civile d'Oulianovsk, à 900 km à l'est de Moscou, dansent de manière aguicheuse, lèchent lascivement des bananes et se donnent des tapes sur les fesses, avec pour fond le tube suggestif "Satisfaction" de Benny Benassi.En moins de deux semaines, ils ont généré des dizaines de parodies où se dandinent des infirmières, des grands-mères voire des chats et sont devenus malgré eux un symbole de résistance dans une Russie que Vladimir Poutine a érigée en championne des "valeurs traditionnelles" face à une prétendue décadence occidentale.

Lire l'article

La BCE confrontée au risque de guerre monétaire

La Banque centrale européenne se voit contrainte de réagir jeudi à l'envolée de l'euro provoquée par les propos de Washington en faveur d'un dollar faible, une sortie abrupte qui attise les craintes de guerre monétaire.Jusqu'à mercredi soir, l'institution de Francfort se préparait à une réunion tranquille, marquée par le maintien de ses taux directeurs au plus bas et la poursuite de son vaste programme de rachat d'actifs - dit "QE" - à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre.Mais c'était compter sans Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, qui a crûment affirmé lors du Forum économique de Davos qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis puisqu'il favorise "le commerce et les opportunités".

Lire l'article

Tremblement de terre à CHATEL-ST-DENIS FR le 25/01/2018 à 14:39, magnitude 2.0