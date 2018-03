Raiffeisen négocie le départ de l'épouse de Pierin Vincenz

Saint-Gall (awp/ats) - Raiffeisen négocie le départ de sa juriste en chef Nadja Ceregato, actuellement en congé sabbatique. La banque souligne qu'il n'y a aucune raison de soupçonner que l'épouse de Pierin Vincenz était impliquée dans des activités criminelles."Les nouvelles informations autour de Pierin Vincenz ont changé la donne de départ concernant Nadja Ceregato", indique dimanche à l'ats la porte-parole de Raiffeisen Suisse, Angela Rupp.

Samedi 25 mars vers 04h20 sur l’autoroute A1 entre Coppet et Genève, un scooteriste, un Suisse de 32 ans domicilié à Genève, seul en cause, a, pour une raison indéterminée, dévié sa trajectoire sur sa droite et est sorti de la chaussée. La trajectoire l’a ensuite amené à percuter une clôture métallique située en contre-bas de l’autoroute. Le conducteur est décédé sur place.

Nouvelles révélations de Stormy Daniels sur Trump? Réponse dimanche soir

La star de cinéma porno Stormy Daniels peut-elle mettre encore un peu plus dans l'embarras Donald Trump, avec lequel elle affirme avoir eu une liaison alors qu'il était marié? Son avocat annonce des révélations dans un entretien télévisé qui doit être diffusé dimanche soir.Contrairement à son habitude, la chaîne CBS --qui doit diffuser l'interview dans sa célèbre émission "60 Minutes" à 19 heures (23H00 GMT)-- n'a rien laissé filtrer de son contenu.Mais l'avocat de Stephanie Clifford, le vrai nom de Stormy Daniels, a posté jeudi une photo sur son compte Twitter montrant un CD ou un DVD dans un coffre, assorti d'un message énigmatique: "Si une image vaut mille mots, combien de mots celle-ci vaut-elle?"Michael Avenatti y a adjoint le mot-clé #60minutes, laissant entendre que des réponses seraient apportées lors de l'interview de sa cliente.

Ces animaux qui paient le prix des croyances et superstitions

Une pincée de poudre d'os de chimpanzé, de la salive de gecko et un soupçon de cerveau de vautour. Une potion magique ? Non, simplement quelques substances prisées de l'énorme trafic de parties d'animaux aux vertus soi-disant miraculeuses.Asthme, gueule de bois, cancer ou encore sida, certains de ces éléments hors de prix sont des ingrédients clé de remèdes ancestraux prescrits par des médecines traditionnelles d'Asie ou d'Afrique.

Obama évoque la "menace" nord-coréenne, appelle à la coopération

La Corée du Nord représente une "menace réelle" pour laquelle le seul remède est la coopération internationale, a jugé dimanche l'ancien président américain Barack Obama lors d'une visite au Japon.M. Obama a également déclaré que Washington devait assurer la présence de systèmes de défense antimissiles pour protéger la région d'éventuelles attaques balistiques nord-coréennes.

(Romandie.com / 25.03.2018 21h15)