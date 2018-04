Emmanuel Macron répond du tac au tac aux étudiants américains

Mercredi 25 avril 2018, vers 18h30, la centrale de la Police cantonale a reçu plusieurs appels de témoins signalant de nombreux coups de feu dans un immeuble près de la gare à Payerne. Dans la cage d’escaliers de cette habitation, les patrouilles de la gendarmerie vaudoise secondées ensuite par un détachement du DARD (Détachement action rapide et dissuasion) de la Police cantonale ont découvert deux corps sans vie, ceux d’un jeune homme et d’une femme. Leur identification est en cours.

Berne (awp/ats) - Plus d'un locataire sur quatre n'est pas satisfait de ses conditions de logement en Suisse mais n'a pas la possibilité de déménager, révèle une étude publiée jeudi. Selon ces données, les Romands sont davantage touchés que leurs compatriotes alémaniques et tessinois.Les sondés avancent des raisons financières dans 67% des cas pour expliquer leur immobilisme forcé.

Un automobiliste avait heurté de front un motocycliste de 50 ans. Ce dernier avait été héliporté au CHUV. Malgré les soins prodigués, le motocycliste y est décédé dans le courant de l'après-midi.



Métiers d’hier condamnés à disparaître

Fabricant de néons à Hong Kong ou lavandière à Quito: à l’occasion du 1er mai, l’AFPTV et l’AFPPhoto sont allés à la rencontre, à travers le monde, de ces métiers qui deviennent rares ou disparaissent en raison des mutations ou des révolutions technologiques. Voici les portraits de six d’entre eux:Les porteurs d'eau de NairobiLa rareté de l'eau courante dans les quartiers les plus pauvres de Nairobi permet depuis 18 ans à Samson Muli, un vendeur d'eau dans le bidonville de Kibera, de manger tous les jours."Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir un homme d'affaires", confie cet homme de 42 ans père de deux enfants, qui fournit de l'eau à des bouchers, des marchands de poissons et des gargotes du marché Kenyatta, en bordure de Kibera.

(Romandie.com / 26.04.2018 21h15)