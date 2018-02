Un froid sibérien règne sur l'Europe, de Moscou à Paris

Une vague de froid sibérien s'installait lundi sur le continent européen, où elle a déjà fait au moins neuf morts depuis trois jours.Deux sans-abri ont été retrouvés morts, l'un dimanche à Valence (sud-est) et l'autre vendredi en région parisienne.Les températures glaciales, accentuées par un vent de nord-est, étaient prévues jusqu'à -10°C (ressenti -18°C).

La directrice de la CCIG à Genève quitte son poste

Genève (awp/ats) - Frédérique Reeb-Landry n'est plus la directrice générale de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Elle a mis un terme lundi à sa collaboration, d'un commun accord avec l'institution."Des divergences sur la stratégie à venir" sont en cause, a expliqué à l'ats une membre de la direction.

Les CFF mettent en circulation leurs nouveaux trains à deux étages

Zurich/Berne (awp/ats) - Le nouveau train à deux étages des CFF pour le trafic grandes lignes a circulé lundi pour la première fois entre Berne et Zurich. Malgré un recours d'une organisation de handicapés, l'ex-régie a été autorisée à mettre déjà en service les six premières rames.Ce train sera dans un premier temps utilisé sur les lignes Berne-Zurich et Zurich-Coire, puis de manière échelonnée sur la ligne St-Gall - Berne - Genève Aéroport et sur d'autres lignes.

JO-2018: la Corée du Nord, médaille d'or de la diplomatie olympique, jugent les analystes

Si ses athlètes sont rentrés bredouilles des jeux Olympiques d'hiver, la Corée du Nord mérite une médaille d'or pour ses talents de diplomate, soulignent les analystes, qui préviennent cependant que la détente pourrait être de courte durée.Défilé des deux Corées sous la bannière de l'unification, poignée de main historique entre le président sud-coréen et la soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, les JO de Pyeongchang ont été l'occasion d'un rapprochement intense entre les deux voisins.Le Nord a dépêché 22 athlètes aux JO, dont la plupart n'ont guère brillé.

Au Vietnam, le business des mariages Potemkine

La cérémonie de mariage de Kha, alors enceinte de trois mois, avait tout d'une réussite vue de l'extérieur. Sauf que le marié était un acteur engagé pour l'occasion, afin qu'elle ne se retrouve pas stigmatisée en tant que mère célibataire, dans une société vietnamienne très conservatrice."Mes parents auraient été les premiers à être submergés de honte si je m'étais retrouvée enceinte sans mari", explique la jeune Vietnamienne à l'AFP, un mois après ce faux mariage qui lui a coûté plus de 1.

(Romandie.com / 26.02.2018 21h15)