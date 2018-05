Syrie: les Etats-Unis menacent le régime d'une action "ferme" en cas d'offensive dans le sud

Les Etats-Unis ont averti Damas d'une action "ferme" en cas de violation du cessez-le-feu par le régime, après un largage par des avions militaires syriens sur une province du sud de tracts mettant en garde les groupes rebelles contre une offensive imminente.Plusieurs habitants de Deraa ont affirmé à l'AFP vendredi que différents tracts avaient été lancés par voie aérienne sur la province de Deraa, dans le sud-ouest, non loin du plateau du Golan dont une large partie est occupée par Israël depuis 1967 et également frontalière de la Jordanie.Contrôlée à 70% par des groupes rebelles, cette province pourrait devenir la cible d'une prochaine offensive du régime de Bachar al-Assad dans le cadre de sa reconquête du pays.

La prison de Guantanamo s'adapte à ses détenus vieillissants

Quand ils sont arrivés à Guantanamo, ils étaient des combattants dans la force de l'âge, capturés peu après les attentats du 11 septembre 2001. Plus de 15 ans plus tard, les détenus ont vieilli, et la célèbre prison controversée doit s'adapter.Cette semaine, la Maison Blanche s'est apparemment rendue à l'évidence: en l'absence de volonté politique de régler la situation des 40 derniers prisonniers de Guantanamo, certains d'entre eux risquent d'y finir leurs jours.

Abus sexuels d'un gynécologue: le président de l'université californienne USC démissionne

Le président de l'université californienne USC a accepté de démissionner après les révélations la semaine dernière sur un ancien gynécologue du campus accusé d'avoir abusé sexuellement des étudiantes pendant plus de 25 ans.L'université est accusée d'avoir ignoré des plaintes multiples de jeunes femmes remontant jusqu'au début des années 90, et fait déjà l'objet d'au moins trois plaintes en nom collectif et deux autres plaintes individuelles."Le président (C.

Malgré les efforts pour enrayer la chute de la livre, les Turcs inquiets

Après l'affaiblissement de la livre turque face au dollar cette semaine et malgré les tentatives du gouvernement pour les rassurer, les Turcs restent inquiets au sujet de l'économie, à un mois d'élections cruciales.La livre turque s'est brièvement échangée à 4,92 TRY contre un dollar mais a compensé une partie de ses pertes mercredi après un relèvement inattendu d'un des principaux taux d'intérêt de la banque centrale.Mais pour beaucoup, cette mesure reste insuffisante: ne montrant pas de signe réel d'amélioration, la livre s'échangeait à 4,7 contre un dollar à la clôture vendredi et a perdu 16% de sa valeur contre le billet vert en un mois.

Dans un village d'Irak, une fillette mise au ban à cause d'une maladie congénitale

Haoura, quatre ans, ne sort quasiment jamais. Dans son village du sud irakien, les autres enfants refusent de s'approcher d'elle car elle souffre d'une rare maladie de peau qui couvre une partie de son corps d'une large tache noire recouverte de poils.Sa famille, qui se désespère de son isolement et de cette maladie qui pourrait devenir maligne, n'arrive toutefois pas à la faire soigner.

