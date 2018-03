Une star du porno dit en prime-time avoir eu une relation sexuelle avec Trump

La star du porno Stormy Daniels a affirmé dimanche, lors d'un entretien diffusé à la télévision, avoir eu une relation sexuelle avec le président Donald Trump en juillet 2006, puis avoir été menacée physiquement lorsqu'elle a voulu en faire état publiquement.Donald Trump a pour sa part démenti toute relation intime avec Stormy Daniels.Bien qu'il ne contienne pas de révélations marquantes, cet entretien à l'émission "60 Minutes", dont la chaîne CBS faisait la promotion depuis plus d'une semaine, pourrait placer encore un peu plus le président américain dans l'embarras.

Albanie: razzia sur la côte

Quand la police l'a interpellé en janvier, Rrahman Qosja a compris qu'il était victime d'une usurpation d'identité: un terrain littoral public avait été vendu en son nom, une escroquerie courante en Albanie."C'est une mafia, plus dangereuse encore qu'une mafia", s'indigne le septuagénaire, paysan de Stërbeg (centre), un petit village à flanc de colline à 7 km de l'Adriatique.Dans son malheur, il n'était pas seul: 180 citoyens lambdas ont été victimes de cette fraude.

"Cruelle trahison": le monde du cricket australien a le coeur brisé

En Australie, le poste de capitaine de l'équipe de cricket est considéré comme le plus important du pays juste derrière celui de Premier ministre. Nombre d'Australiens n'hésiteraient même pas à dire qu'il est plus prestigieux.Cet amour profond pour un jeu qui implique des battes, des balles et des guichets explique l'ampleur de la consternation des fans depuis que le capitaine Steve Smith a reconnu dimanche avoir triché.

Pas impoli mais Français, plaide un serveur licencié pour agressivité au Canada

Un serveur français licencié par un restaurateur canadien pour agressivité envers ses collègues a plaidé que son attitude n'était pas due à un quelconque manque de politesse, mais à sa culture française, selon des documents de cour.Guillaume Rey, qui travaillait dans un restaurant de Vancouver, sur la côte pacifique canadienne, a déposé plainte devant le tribunal des droits de la personne de Colombie Britannique après avoir été licencié.Son employeur lui reproche d'avoir contrevenu au code de bonne conduite et de respect dans l'entreprise et a demandé que la plainte soit rejetée.

Le fabricant américain d'armes Remington dépose le bilan

Le fabricant d'armes à feu américain Remington a déposé son bilan dimanche, alors que le fabricant d'armes à feu, âgé de plus de 200 ans, se bat pour restructurer ses dettes massives."Les administrateurs ont déterminé qu'il est souhaitable et dans l'intérêt supérieur de la société qu'elle dépose, ou fasse déposer, une requête volontaire de dépôt de bilan en vertu du chapitre 11", a indiqué la société.Remington avait annoncé son intention de déposer son bilan en février, deux jours seulement avant qu'une fusillade dans une école secondaire de Parkland, en Floride, tue 17 personnes et relance un débat national sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis.

(Romandie.com / 26.03.2018 18h15)