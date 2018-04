Le plus gros fonds souverain au monde perd 17,7 mds EUR au 1T

Oslo - Le plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, a perdu 171 milliards de couronnes (17,7 milliards d'euros) au premier trimestre, victime de la volatilité des marchés boursiers, a annoncé vendredi la Banque de Norvège.Alors que 2017 a été l'année la plus juteuse de son histoire vicennale, le fonds a commencé 2018 avec un rendement négatif de 1,5% et vu sa valeur tomber à 8.124 milliards de couronnes (839 milliards d'euros) fin mars.

"Pas même une fourmi" ne pourrait tromper la garde rapprochée de Kim Jong Un

Quand le maître de Pyongyang a franchi la frontière intercoréenne vendredi, il était escorté par une phalange de gardes du corps soigneusement choisis pour leur forme physique, leur allure, leurs capacités de tireur d'élite ou leur maîtrise des arts martiaux.Vêtus de costumes et de cravates à rayures bleues et blanches, ils serraient de près Kim Jong Un à son approche de la Ligne militaire de démarcation pour une poignée de main historique avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in.Et à l'issue de la session matinale de discussions, 12 gardes sont repartis en courant en formation très serrée autour de la voiture officielle qui emmenait M.

La F1 à l'aube d'une nouvelle révolution informatique

Bakou - Lancée dans une course sans fin à l'innovation, la Formule 1 est à l'aube d'une nouvelle révolution informatique où l'intelligence artificielle va prendre le pas sur l'humain, mais elle s'expose aussi à des risques majeurs liés à la cybersécurité.L'utilisation de l'informatique sur le circuit F1 n'est pas récente: dès la fin des années 1970, les équipes collectaient des données rudimentaires et la conception assistée par ordinateur a fait son apparition au début des années 1980.Les tests privés se faisant de plus en plus rares et le recours aux souffleries étant limité, les équipes ont ensuite construit des simulateurs perfectionnés reproduisant le comportement des F1 en piste.

Etats-Unis: le tueur du "Golden State" identifié grâce à des sites de généalogie

La police de Sacramento en Californie a retrouvé la trace du tueur présumé du "Golden State", accusé d'avoir tué douze personnes et d'en avoir violé une cinquantaine, grâce à des sites de généalogie, a indiqué à l'AFP le bureau de la procureure Anne Marie Schubert.Steve Grippi, chef adjoint du bureau de la procureure, a confirmé jeudi ces informations du quotidien Sacramento Bee qui expliquait le travail de fourmi des enquêteurs pour retrouver la trace du tueur présumé, identifié mercredi par les autorités comme Joseph James DeAngelo, 72 ans.Les enquêteurs ont utilisé de l'ADN prélevé sur les lieux d'un de ses crimes.

La discrète mesure budgétaire qui coûte plus d'un milliard aux assureurs

Une facture de plus d'un milliard d'euros pour les assureurs français: c'est le prix d'une mesure passée quasi inaperçu dans le budget 2018 et mettant fin à un état de fait qui perdurait depuis les années d'après-guerre."Suppression du dispositif de prise en charge par l'Etat d'une part des majorations de rentes viagères": derrière cet intitulé technique, l'article 55 du projet de loi de finances pour 2018 prive d'une précieuse béquille plusieurs compagnies d'assurances.L'origine de cette mesure remonte à l'après-guerre.

(Romandie.com / 27.04.2018 18h15)