Devises: l'euro a son plus haut niveau depuis l'abandon du cours plancher

Zurich (awp/ats) - Le franc a confirmé mercredi son mouvement d'affaiblissement contre l'euro. La monnaie unique européenne a atteint à la mi-journée son plus haut niveau depuis l'abandon du cours plancher, il y a près de trois ans, pas loin de 1,18 franc.Vers 14h00, l'euro s'échangeait momentanément contre 1,1773 franc, une valeur inédite depuis le 15 janvier 2015, date de l'annonce par la Banque nationale suisse (BNS) de la fin du taux plancher de 1,20 franc pour un euro.

Lire l'article

Obama, interviewé par le prince Harry, met en garde contre les réseaux sociaux

L'ancien président américain Barack Obama a mis en garde contre le risque de "balkanisation" de la société que fait planer selon lui une utilisation malavisée des réseaux sociaux, dans un entretien avec le prince Harry diffusé mercredi sur la BBC Radio 4."L'un des dangers d'internet, c'est que les gens peuvent voir des réalités totalement différentes. Ils peuvent être bercés par des informations qui renforcent leurs parti pris", déclare M.

Lire l'article

Eleveur de viande canine en Corée du Sud, un métier de chien

Labradors, beagles comme bâtards aboient tant et plus quand leurs sauveurs les extirpent de leurs cages rouillées dans une ferme de Corée du Sud. Ils seront envoyés dans des familles d'accueil occidentales, évitant ainsi de finir dans l'assiette.Face à une demande en berne, l'éleveur Kim Young-Hwan a accepté de fermer son établissement en échange de dédommagements versés par la Humane Society International (HSI), association dont le siège est aux Etats-Unis.

Lire l'article

L'Amérique du Nord balayée par une vague de froid extrême

Des chutes de neige record et des vagues de froid polaire prolongées glaçaient l'Amérique du Nord mercredi. Des conditions météorologiques extrêmes qui inquiètent les autorités américaines et canadiennes, au moins à court terme.La ville américaine d'Erié, non loin des chutes du Niagara et dont le lac sert de frontière naturelle avec le Canada, a ainsi connu un Noël sous un épais manteau d'1,5 mètre de neige, tombé en seulement 48 heures.

Lire l'article

Une Mercedes d'Adolf Hitler vendue aux enchères aux Etats-Unis

Une Mercedes de luxe utilisée par Adolf Hitler pour ses déplacements en Allemagne sera mise aux enchères le 17 janvier dans l'Arizona, aux Etats-Unis, a annoncé la maison de ventes Worldwide Auctioneers.Le bolide capable d'atteindre 160 km/h, une Mercedes-Benz 770K Grosser plus connue sous le surnom de "Super Mercedes", était un puissant instrument de propagande du Troisième Reich. Il a notamment été utilisé par Hitler pour une parade triomphale à Berlin après la capitulation de la France en 1940, et pour une visite du dictateur italien Benito Mussolini.

Lire l'article

(Romandie.com / 27.12.2017 18h15)