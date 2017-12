Devises: l'euro a son plus haut niveau depuis l'abandon du cours plancher

Zurich (awp/ats) - Le franc a confirmé mercredi son mouvement d'affaiblissement contre l'euro. La monnaie unique européenne a atteint à la mi-journée son plus haut niveau depuis l'abandon du cours plancher, il y a près de trois ans, pas loin de 1,18 franc.Vers 14h00, l'euro s'échangeait momentanément contre 1,1773 franc, une valeur inédite depuis le 15 janvier 2015, date de l'annonce par la Banque nationale suisse (BNS) de la fin du taux plancher de 1,20 franc pour un euro.

L'Amérique du Nord balayée par une vague de froid extrême

Des chutes de neige record et des vagues de froid polaire prolongées glaçaient l'Amérique du Nord mercredi. Des conditions météorologiques extrêmes qui inquiètent les autorités américaines et canadiennes, au moins à court terme.La ville américaine d'Erié, non loin des chutes du Niagara et dont le lac sert de frontière naturelle avec le Canada, a ainsi connu un Noël sous un épais manteau d'1,5 mètre de neige, tombé en seulement 48 heures.

Obama, interviewé par le prince Harry, met en garde contre les réseaux sociaux

L'ancien président américain Barack Obama a mis en garde contre le risque de "balkanisation" de la société que fait planer selon lui une utilisation malavisée des réseaux sociaux, dans un entretien avec le prince Harry diffusé mercredi sur la BBC Radio 4."L'un des dangers d'internet, c'est que les gens peuvent voir des réalités totalement différentes. Ils peuvent être bercés par des informations qui renforcent leurs parti pris", déclare M.

Qui a tué Benazir Bhutto? Les théories derrière le meurtre

Les commanditaires de l'assassinat de l'ex-Premier ministre pakistanais Benazir Bhutto restent impunis, dix ans après mort de la première femme à gouverner un pays musulman, nourrissant de nombreuses théories sur leur identité.Alors que des milliers de personnes se sont recueillies mercredi autour de son tombeau, dix ans jour pour jour après son décès, seuls deux policiers ont été condamnés dans cette affaire, reconnus coupables, en août dernier, de "mauvaise gestion de la scène du crime".Selon la version la plus communément acceptée, Benazir Bhutto a été tuée le 27 décembre 2007 de plusieurs balles dans le cou.

Espagne: Rajoy battu en Catalogne mais mieux armé contre les séparatistes

Critiqué pour avoir perdu les élections en Catalogne, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy aborde en fait l'année nouvelle mieux armé pour barrer la route aux sécessionnistes, estiment les analystes."Fiasco", "déroute", ses détracteurs ont éreinté le dirigeant conservateur quand le 21 décembre, les partis indépendantistes ont conservé leur majorité au parlement catalan, ramenée de 72 sièges à 70 sur 135.Ils n'ont toujours pas la majorité des voix mais les défenseurs de l'unité de l'Espagne non plus, contrairement aux espoirs de la majorité de la classe politique.

(Romandie.com / 27.12.2017 21h15)