Le plus gros fonds souverain au monde n'a jamais gagné autant d'argent

Oslo - Le plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, a gagné 1.028 milliards de couronnes (environ 106 milliards d'euros) en 2017, une somme record tirée notamment par l'envolée boursière, a annoncé mardi la Banque de Norvège.À la fin de l'année, le bas de laine atteignait la somme vertigineuse de 8.

La saisie d'emails à l'étranger devant la justice américaine

Les autorités américaines peuvent-elles forcer le géant informatique Microsoft à leur remettre des emails stockés sur un serveur situé hors du territoire américain? Cette question posée mardi à la Cour suprême à Washington est lourde de conséquences internationales.L'audience très attendue, devant les neuf plus hauts magistrats des Etats-Unis, marque la dernière manche d'une bataille judiciaire de cinq ans.Celle-ci est suivie de près par deux camps qui se méfient l'un de l'autre: d'un côté se trouvent les partisans de l'intérêt supérieur des enquêtes policières, de l'autre les firmes de nouvelles technologies soucieuses de protéger la vie privée de leurs clients.

Arabie saoudite: le roi Salman destitue la direction de l'armée

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a opéré un remaniement majeur, aux allures de limogeage, à la tête de l'armée en remplaçant les principaux commandants militaires, y compris le chef d'état-major, ont annoncé lundi les médias d'état.Le monarque a remplacé les chefs de l'armée de l'air et de l'armée de terre, ainsi que des fonctionnaires civils, dont plusieurs sous-ministres, par une série de décrets royaux pris tard dans la nuit."Fin des services du général Abdel Rahmane ben Saleh al-Bunyan, chef d'état-major", a rapporté sèchement l'agence de presse officielle SPA, ajoutant qu'il a été remplacé par Fayyad al-Ruwaili.

Les expatriés gagnent très bien leur vie à Genève et Zurich (HSBC)

Genève (awp) - Genève et Zurich figurent parmi les cinq villes au monde permettant aux expatriés qui s'y établissent de percevoir les salaires les plus élevés, selon un classement publié par la banque HSBC. Une grande majorité des participants à l'étude affirment disposer d'un meilleur salaire depuis leur arrivée en Suisse.Zurich se classe au troisième rang, avec un revenu moyen de 206'875 USD par an.

Froid sibérien: l'Europe claque des dents, une vingtaine de morts

De la Baltique à la Méditerranée, l'Europe restait saisie mardi par un froid glacial venu de Sibérie qui a fait une vingtaine de morts en quatre jours.Cette vague de froid, surnommée "La Bête de l'Est" par les médias britanniques, "L'Ours de Sibérie" aux Pays-Bas, le "canon à neige" en Suède ou le "Moscou-Paris" en France, fait craindre pour la santé des plus fragiles, sans-abri ou personnes âgées en particulier, et perturbe les transports.Au moins 19 personnes ont péri à cause du froid depuis vendredi: neuf en Pologne dont cinq durant la nuit de lundi à mardi, trois en France --des sans-abri--, quatre en Lituanie, deux en Roumanie dont une femme de 83 ans retrouvée mardi recouverte par la neige dans la rue, et un sans-abri en Italie.

(Romandie.com / 27.02.2018 18h15)