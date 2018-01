Un mort et deux blessés lors d'une fusillade à Amsterdam, la piste "terroriste" écartée

Une fusillade a éclaté dans le centre-ville d'Amsterdam vendredi soir, faisant un mort et deux blessés, selon la police qui a écarté un "attentat terroriste"."Il ne s'agit clairement pas d'un attentat terroriste. Vraiment pas.

CFF - Interruption: Aigle - Leysin-Grand-Hôtel

23.01.2018 - 31.

Le Venezuela juge "inacceptables" les déclarations de Macron

Caracas - Le gouvernement du Venezuela a rejeté samedi les déclarations "inacceptables" du président français Emmanuel Macron, qui a dénoncé "la dérive" du régime de Caracas et souhaité un accroissement des sanctions européennes."Le gouvernement du Venezuela rejette énergiquement les déclarations inacceptables" du président français "dans lesquelles il disqualifie le gouvernement démocratique du Venezuela", écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Il s'agit d'un "acte hostile et inamical de la part du leader d'une nation avec laquelle le Venezuela a entretenu des liens historiques et fraternels", poursuit-il.

France : un ministre accusé de viol, réouverture d'une enquête

Paris - La justice française a rouvert une enquête sur une accusation de viol visant le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin pour des faits datant de 2009 que l'intéressé conteste catégoriquement, a-t-on appris samedi de source judiciaire.Cette décision fait suite au dépôt en janvier d'un nouveau courrier par la plaignante, qui accuse M. Darmanin de l'avoir violée alors qu'elle sollicitait de l'aide dans une affaire judiciaire, a déclaré cette source, confirmant une information du journal Le Monde.

Syrie: l'offensive turque entre dans sa deuxième semaine et devrait s'intensifier

​L'offensive de l'armée turque contre une milice kurde dans le nord de la Syrie, qui entre dans sa deuxième semaine, risque de s'intensifier sous la pression du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a promis d'élargir l'offensive en dépit des appels internationaux à la retenue.Des manifestations pro-kurdes sont prévues samedi à Cologne, en Allemagne, et à Paris.Vendredi, le chef de l'Etat turc a promis de lancer ses forces contre la ville de Minbej, où Washington a déployé des troupes, puis de pousser vers l'est "jusqu'à la frontière irakienne".

(Romandie.com / 27.01.2018 21h15)