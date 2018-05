Le Qatar interdit les produits d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis

Le Qatar a ordonné samedi à tous les magasins du pays de retirer des rayons les marchandises en provenance du groupe de pays dirigés par l'Arabie saoudite qui, l'an dernier, ont mis en oeuvre un boycott contre Doha.Cette directive du ministère de l'économie concerne les produits d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Bahreïn et de l'Egypte.Des inspecteurs se rendront dans les commerces afin de de s'assurer que cette directive est bien appliquée, selon le ministère.

Lire l'article

Police FR : Un piéton décède sur l'autoroute A12 à Vuadens

Tôt dimanche matin, un piéton cheminant sur les voies de circulation de l'autoroute A12 a été heurté par un véhicule, sur la commune de Vuadens. Il est décédé sur place. L'automobiliste impliqué a été légèrement blessé.

Lire l'article

Police NE : Avis de disparition

Disparition d'une jeune fille de 8 ans, probablement fugue.

La jeune Inaya DRIDAH de 2009 a été vue pour la dernière fois hier matin au domicile de son papa, rue Numa-Droz 121 à 2300 La Chaux-de-Fonds. Depuis, nous sommes sans nouvelle d'elle.



Lire l'article

Revue de presse de ce dimanche 27 mai 2018

Berne (awp/ats) - L'audace des femmes au Conseil fédéral, le cyber-grooming ou encore l'Académie de police de Savatan (VD) sont quelques-un des sujets abordés par la presse dominicale suisse. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats.NZZ am Sonntag: Le gouvernement suisse était plus courageux lorsqu'il était composé d'une majorité de femmes, affirme la conseillère fédérale Doris Leuthard dans la NZZ am Sonntag.

Lire l'article

Trump espionné? Le FBI n'en serait pas à son galop d'essai

Le président américain Donald Trump l'a affublé d'un nom: le "Spygate". Il accuse la police fédérale (FBI) d'avoir infiltré sa campagne en 2016, une opération "inédite" et "illégale" qu'il considère pilotée par les démocrates."De gros dollars ont été payés à l'Espion, bien au-delà du niveau normal.

Lire l'article

(Romandie.com / 27.05.2018 21h15)