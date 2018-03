Julian Assange est un "misérable petit ver de terre", selon un ministre britannique

Le secrétaire d'Etat britannique aux Affaires étrangères Alan Duncan a traité mardi de "misérable petit ver de terre" le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, réfugié depuis près de six ans à l'ambassade d'Equateur à Londres."Il est très regrettable que Julian Assange reste dans l'ambassade d'Equateur", a déclaré M. Duncan devant le Parlement britannique.

«Devenir propriétaire: qui peut se l’offrir?»

Le marché immobilier vaudois est à un tournant. La 15e étude de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise, «Devenir propriétaire: qui peut se l’offrir?», analyse d’une part la capacité d’acquisition et de location des ménages et montre que trouver un nouveau logement bute toujours sur le niveau des prix et des loyers offerts sur le marché. D’autre part, elle met en évidence que les signes de détente se multiplient, notamment grâce à une forte reprise des investissements dans la construction de logements en location.

