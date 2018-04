Sahara: l'Algérie "prend acte" de la résolution de l'ONU

Alger - L'Algérie "prend acte" de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental qui prolonge de six mois seulement le mandat de sa mission d'observation du cessez-le-feu entre Maroc et Front Polisario, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères.Le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) arrivait à expiration le 30 avril. La résolution renouvelle jusqu'au 31 octobre la Minurso (environ 400 personnels pour un budget annuel de 52 millions de dollars).

L'économie polonaise manque de bras... et regarde vers l'Est

Au volant de sa Mercedes toute neuve, un entrepreneur polonais contemple pensivement l'affiche ornant l'arrière d'un bus municipal devant lui: "Bâtisseurs, soudeurs. Travailleurs d'Ukraine et du Bangladesh"."Pour le moment nous prenons surtout les Ukrainiens et quelques Bélarusses", dit l'homme qui gère une entreprise de logistique à Varsovie.

Face aux manifestations à Gaza, l'usage des armes israéliennes dans le collimateur

Sur son lit d'hôpital à Gaza, Mohammed al-Moughari se rappelle qu'il aurait pu passer le doigt à travers sa plaie quand il a été blessé à la jambe par le tir d'un soldat israélien.Plus de 40 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début, le 30 mars, de la "grande marche du retour", un mouvement de protestation massif dans la bande de Gaza le long de la frontière avec Israël.Mais les médecins sont troublés par l'afflux de patients avec de très graves blessures, notamment dans la région du genou.

Taxation du numérique : "colère" de la France face aux réserves européennes

Les réserves émises par plusieurs ministres européens samedi à Sofia sur la proposition de la Commission, portée par Emmanuel Macron, de mieux taxer dans l'UE les géants du numérique ont provoqué "la colère" du Français Bruno Le Maire.Les ministres européens des Finances débattaient pour la première fois de ce projet, présentée fin mars par l'exécutif européen, qui prévoit la mise en place rapide d'une taxe sur le chiffre d'affaires des géants du net, comme Facebook et Amazon, le temps qu'une solution soit négociée à l'échelle mondiale.Mais les petits pays tels Malte, l'Irlande et le Luxembourg, accusés de tirer profit de leur fiscalité avantageuse vis-à-vis de ces entreprises, ont sans surprise fait part de leur circonspection, tout comme la Suède, le Danemark, la Finlande mais aussi le Royaume-Uni -qui s'était pourtant dit favorable à cette idée dans un premier temps.

Trump fait peser l'épée de Damoclès des tarifs sur ses alliés

Donald Trump fait peser sur ses partenaires diplomatiques et commerciaux la menace de mettre fin aux exemptions accordées sur les tarifs imposés sur l'acier et l'aluminium, demandant à ce qu'ils fassent eux-mêmes des concessions.Plusieurs pays, dont le Canada, le Mexique, l'Union européenne et la Corée du Sud, ont bénéficié d'exemptions aux tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium annoncés en mars par l'administration américaine. Mais celles-ci arrivent à expiration le 1er mai et pourraient ne pas être renouvelées.

