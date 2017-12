A Bali, un océan de déchets envahit les plages

Longtemps, les plages bordées de palmiers le long de la rive de Kuta Beach à Bali ont fait office de paradis pour touristes. Mais le sable blanc est maintenant jonché de tant de détritus charriés par l'océan Indien qu'un état d'"urgence déchets" a été déclaré.Des emballages en plastique et d'autres ordures envahissent les plages où les touristes se prélassent au soleil et se baignent, pendant que des surfeurs glissent sur des vagues qui acheminent toutes sortes de détritus sur l'île la plus touristique d'Indonésie.

Séoul veut mieux encadrer les cryptomonnaies et fait plonger le bitcoin

Le cours du bitcoin chutait jeudi de 11% après l'annonce par la Corée du Sud d'une interdiction des échanges anonymes de cryptomonnaies et d'un renforcement de la lutte contre leur utilisation à des fins de blanchiment.Investir dans les cryptomonnaies est devenu très populaire en Corée du Sud, un pays fasciné par les technologies. Les échanges sud-coréens de bitcoins représentent environ 20% des échanges mondiaux de la devise, soit environ 10 fois plus que le poids de la Corée du Sud dans l'économie mondiale.

Une famille zimbabwéenne bloquée depuis deux mois à l'aéroport de Bangkok

Une famille zimbabwéenne est bloquée depuis deux mois à l'aéroport de Bangkok, a annoncé jeudi la police, une situation qui a ému de nombreux Thaïlandais en cette période de fêtes de fin d'année.Les quatres adultes et quatre enfants, âgés de deux à 11 ans, tentent depuis la fin octobre de quitter la Thaïlande. Mais ils ne disposent d'aucun visa pour se rendre dans un autre pays, ils ne veulent pas rentrer au Zimbabwe et la Thaïlande leur refuse un visa de rentrée car ils ont dépassé la date limite de leur séjour.

Travail détaché: colère des entreprises allemandes contre la bureaucratie française

"Une usine à gaz", une "paperasserie" complexe et chronophage: de nombreuses entreprises allemandes s'agacent des exigences imposées par l'administration française aux employeurs étrangers qui "détachent" leurs salariés en France, au point de crier parfois au "retour des frontières" en Europe.L'agacement risquait même de se transformer en indignation le 1er janvier 2018, car ces formalités étaient censées devenir payantes, avec l'instauration d'un "droit de timbre" de 40 euros par mission de détachement.La nouvelle taxe n'entrera cependant pas en vigueur: quelques jours avant Noël, le ministère français du Travail a annoncé qu'il y renonçait en raison notamment des doutes émis par la Commission européenne sur la légalité d'une telle mesure.

Erdogan tend un rameau d'olivier à l'Allemagne et l'UE

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé l'espoir de meilleures relations avec l'Allemagne et l'Union européenne après une année tendue, dans un entretien publié jeudi.La Turquie a vu en 2017 ramenées quasiment à l'arrêt les négociations au long cours sur sa candidature à l'UE tandis qu'une crise l'opposait à l'Allemagne à propos de la répression de la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016."Bien sûr, nous voulons avoir de bonnes relations avec l'UE et avec les pays de l'UE", a déclaré M.

