Police FR : Sacrée trouvaille au domicile d'un voleur à l'étalage

Un homme a été interpellé hier à Fribourg, suite aux investigations menées après un vol à l'étalage commis en ville de Bulle la semaine dernière. Un important butin a été retrouvé à son domicile.

Jared Kushner, gendre et conseiller de Trump, en difficulté

Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, n'a désormais plus accès aux informations les plus sensibles de la Maison Blanche, une décision qui pourrait rendre encore plus délicate sa principale mission: le processus de paix au Proche-Orient.Mari d'Ivanka Trump, fille aînée du président américain, M. Kushner, 37 ans, visage poupin et sourire poli à toute épreuve, a joué un rôle central lors de la campagne du magnat de l'immobilier, avant de devenir un influent - mais discret - conseiller à la Maison Blanche.

France: un homme inculpé pour "une quarantaine" d'agressions sexuelles présumées

Valenciennes - Un ouvrier du nord de la France a été inculpé mercredi après avoir reconnu "quarante" agressions sexuelles ces dernières années, a annoncé le procureur de Valenciennes (nord).L'homme d'une cinquantaine d'années, domicilié à Pont-sur-Sambre (nord), "a reconnu les faits", a déclaré le procureur à la presse. "Il évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine".

Raiffeisen dépose une plainte pénale contre son ancien directeur Pierin Vincenz

Zurich (awp) - La coopérative bancaire Raiffeisen a décidé de franchir le Rubicon dans l'affaire Investnet et porte plainte contre son ancien directeur général (CEO) Pierin Vincenz. Le groupe a lancé la procédure mardi auprès du Ministère public zurichois, indique-t-il mercredi. Dans une prise de position écrite, le principal intéressé se dit "surpris et abasourdi".

La Poste a falsifié les données des permis établis en 2003

Berne (awp/ats) - La Poste a rajeuni ses véhicules lors de l'établissement de nouveaux permis. Les faits remontent à 2003, lorsque la loi sur la circulation routière a été modifiée.Les quelque 20'000 plaques postales "P" ont été remplacées par des immatriculations cantonales entre juillet et août 2003.

(Romandie.com / 28.02.2018 21h15)