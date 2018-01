90,9% des jeunes avec un titre du degré secondaire II jusqu'à l'âge de 25 ans - 23.01.2018

Statistique Vaud publie la 41e édition de son annuaire. Plusieurs fois remanié et complété au fil des années, cet ouvrage constitue la plus importante source de données chiffrées sur le canton. Jamais abandonnée lors des dernières refontes, la version papier de l'annuaire a su accompagner l'évolution du traitement de l'information statistique et s'adapter aux mutations numériques pour offrir aujourd'hui une véritable complémentarité avec le site www.

Trump serait prêt à signer une nouvelle version de l'accord de Paris sur le climat

Le président américain Donald Trump serait prêt à signer l'accord de Paris sur le climat, mais seulement s'il comprend des modifications importantes, selon des extraits d'une interview qui sera diffusée dimanche par la chaîne de télévision britannique ITV.Donald Trump avait annoncé en juin 2017 que les Etats-Unis se retiraient de l'accord de Paris, le qualifiant de "mauvais accord" pour l'économie américaine, une décision désapprouvée internationalement.Bien qu'il reste ferme dans ses critiques contre l'accord historique signé par son prédécesseur, Barack Obama, Donald Trump s'est dit prêt à signer un accord remanié.

Crypto-monnaies: Coincheck va verser 400 M de dollars à ses clients après un vol

Tokyo - La plateforme japonaise d'échanges électroniques Coincheck a annoncé dimanche qu'elle allait rembourser à ses clients environ 400 millions de dollars après que des hackers ont volé pour plusieurs centaines de millions de dollars de crypto-monnaies.La société a indiqué qu'elle allait puiser dans ses propres fonds pour reverser environ 46,3 milliards de yens à ses 260.000 clients qui ont perdu leurs avoirs en NEM, la 10e plus importante crypto-monnaie par sa capitalisation de marché.

Indonésie: épidémie mortelle en Papouasie

L'épidémie mortelle de rougeole et la malnutrition, qui ont provoqué la mort de dizaines d'enfants en Papouasie, dans l'est de l'Indonésie, risque de se répéter si les autorités n'agissent pas rapidement pour sortir cette province de la pauvreté et de l'isolement, selon des experts.Environ 800 enfants sont tombés malades et une centaine seraient morts, pour l'essentiel des bébés, à la suite de cette épidémie rendue publique pour la première fois au début du mois.Face à la gravité de la situation, le président indonésien, Joko Widodo, a ordonné à des équipes militaires et médicales d'approvisionner en biens de première nécessité et en médicaments des villages isolés de la région, accessibles pour la plupart seulement par bateau ou par les airs.

Syrie: fermeté d'Ankara contre Washington, appel de groupes kurdes au monde

La Turquie a sommé les Etats-Unis de se retirer d'une ville du nord de la Syrie qu'elle menace d'attaquer dans le cadre de son offensive contre une milice kurde, qui a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Ankara."Il faut qu'ils (les Etats-Unis) se retirent immédiatement de Minbej", une ville située à une centaine de kilomètres à l'est de la région d'Afrine où Ankara effectue son opération, a déclaré samedi le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu.Au huitième jour de cette campagne aérienne et terrestre contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) qui préoccupe plusieurs pays occidentaux, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit résolu à "écraser comme un rouleau compresseur" toute menace.

