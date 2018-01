90,9% des jeunes avec un titre du degré secondaire II jusqu'à l'âge de 25 ans - 23.01.2018

Statistique Vaud publie la 41e édition de son annuaire. Plusieurs fois remanié et complété au fil des années, cet ouvrage constitue la plus importante source de données chiffrées sur le canton. Jamais abandonnée lors des dernières refontes, la version papier de l'annuaire a su accompagner l'évolution du traitement de l'information statistique et s'adapter aux mutations numériques pour offrir aujourd'hui une véritable complémentarité avec le site www.

Trump serait prêt à signer une nouvelle version de l'accord de Paris sur le climat

Le président américain Donald Trump serait prêt à signer l'accord de Paris sur le climat, mais seulement s'il comprend des modifications importantes, selon des extraits d'une interview qui sera diffusée dimanche par la chaîne de télévision britannique ITV.Donald Trump avait annoncé en juin 2017 que les Etats-Unis se retiraient de l'accord de Paris, le qualifiant de "mauvais accord" pour l'économie américaine, une décision désapprouvée internationalement.Bien qu'il reste ferme dans ses critiques contre l'accord historique signé par son prédécesseur, Barack Obama, Donald Trump s'est dit prêt à signer un accord remanié.

Crypto-monnaies: Coincheck va verser 400 M de dollars à ses clients après un vol

Tokyo - La plateforme japonaise d'échanges électroniques Coincheck a annoncé dimanche qu'elle allait rembourser à ses clients environ 400 millions de dollars après que des hackers ont volé pour plusieurs centaines de millions de dollars de crypto-monnaies.La société a indiqué qu'elle allait puiser dans ses propres fonds pour reverser environ 46,3 milliards de yens à ses 260.000 clients qui ont perdu leurs avoirs en NEM, la 10e plus importante crypto-monnaie par sa capitalisation de marché.

Manor: le CFO quitte l'entreprise à fin janvier

Zurich (awp) - Après l'annonce de réductions d'emplois en août dernier, un nouveau changement intervient à la tête de Manor: selon un article de la NZZ am Sonntag, le directeur financier Pierre-Antoine Binard quittera la société fin janvier. Porte-parole de la société, Alexander Barras a confirmé ce départ. Courant janvier, Manor a accueilli un nouveau directeur général en la personne de Stéphane Maquaire.

France: nouvelle enquête pour "escroquerie" dans l'affaire Bernard Tapie

Paris - La justice française enquête depuis plusieurs mois sur une éventuelle "escroquerie" dans l'affaire du dirigeant d'entreprise et ex-ministre français Bernard Tapie, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.Cette enquête est liée à la décision du tribunal de commerce qui a permis à l'ancien patron du club de football de Marseille, aujourd'hui âgé de 75 ans, d'éviter la saisie de ses biens pour rembourser l'Etat.Une information judiciaire contre X a été ouverte le 30 août 2017, a précisé cette source, confirmant une information du site d'informations en ligne Médiapart.

(Romandie.com / 28.01.2018 21h15)