Avions et trains blindés, les incursions étrangères de la dynastie Kim

Le signe avant-coureur du premier voyage à l'étranger du numéro un nord-coréen Kim Jong Un fut l'apparition d'un train blindé en Chine.Ses prédécesseurs, son père Kim Jong Il et son grand-père Kim Il Sung, avaient aussi une préférence pour le rail quand il s'agissait de se déplacer, en Corée du Nord comme au-delà.M.

Le constructeur de véhicules électriques Tesla face aux doutes

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla traverse une passe difficile marquée par les doutes des investisseurs sur son avenir et un accident mortel dans un contexte de méfiance vis-à-vis de la conduite assistée et autonome.Le titre cédait plus de 9% en Bourse mercredi vers 15h15 GMT, après avoir déjà perdu 8,22% la veille. En deux jours, près de 9 milliards de dollars de capitalisation boursière sont partis en fumée.

Bourse Zurich: vers une ouverture négative après la baisse de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note négative. Mardi, Wall Street a fortement baissé. La séance avait pourtant débuté largement dans le vert.

La Pologne achète le système antimissile américain Patriot

La Pologne, membre de l'Otan et de l'UE, a acheté mercredi pour 4,75 milliards de dollars (3,8 mds EUR) le système antimissile américain Patriot, destiné à renforcer sa défense anti-aérienne au moment où les tensions sont vives entre l'Occident et la Russie.Les livraisons des premières batteries mobiles sont prévues à partir de 2022 et elles devraient être opérationnelles en 2023.Le système Patriot, construit par la société américaine Raytheon, avec des équipements fournis par Lockheed Martin et Northrup Grumman, sert à intercepter des missiles balistiques tactiques, des missiles de croisière, ainsi que des avions et des drones.

Incendie meurtrier en Russie: des témoignages glaçants

Des enfants enfermés à clef dans une salle de cinéma, une alarme incendie qui ne se déclenche pas: des témoins de l'incendie dimanche d'un centre commercial à Kemerovo, en Sibérie, dénonçaient mercredi les coulisses d'un drame qui a bouleversé la Russie.Parmi les victimes, 41 étaient des enfants et adolescents, dont beaucoup s'étaient rendus au cinéma du centre commercial pour voir un dessin animé.Lorsque l'incendie s'est déclaré, ils se sont retrouvés au piège dans la salle de cinéma dont les portes avaient été fermées à clé, selon de nombreux témoignages.

(Romandie.com / 28.03.2018 21h15)