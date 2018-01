Trump critique la politique commerciale "très injuste" de l'UE

Londres - Le président américain Donald Trump a estimé que l'Union européenne traitait les Etats-Unis de manière "très injuste" dans leurs relations commerciales et l'a menacée à demi-mot de représailles, dans une interview télévisée diffusée dimanche soir."L'Union européenne a traité les Etats-Unis de façon très injuste en matière commerciale", a déclaré M. Trump dans un entretien à la chaîne de télévision britannique ITV.

Le franc se raffermit nettement face à l'euro

Zurich (awp) - Le franc se raffermissait nettement face à l'euro lundi après-midi, atteignant un plus haut en près de trois mois. Les analystes s'attendent à ce que la Banque nationale suisse (BNS) ne laisse pas la devise helvétique s'apprécier davantage.A 15h08, la monnaie suisse s'échangeait à 1,1558 franc pour un euro, alors qu'elle s'établissait encore à 1,1637 EUR/CHF vers 10h00.

Le bitcoin, une "bulle pure et simple" (Danthine)

Zurich (awp) - Le bitcoin est une "bulle pure et simple", a estimé l'ancien vice-président de la Banque nationale suisse (BNS), Jean-Pierre Danthine, se joignant au concert des nombreuses voix critiques à l'égard de la cryptomonnaie. Ce dernier a notamment évoqué la discrétion que procure la devise électronique, qui a permis "d'importantes fuites de capitaux en Asie"."Autant je suis intrigué par la technologie sous-jacente, la blockchain, autant le bitcoin me laisse sceptique", a déclaré au supplément Indices de l'Agefi paru lundi celui qui a été vice-président du directoire de la BNS de 2012 à 2015.

Une application de fitness dévoile l'emplacement de sites militaires américains

Une application de fitness et son système de géolocalisation permettent la diffusion publique de la position de soldats américains et leurs alliés, une donnée sensible notamment en Afghanistan, en Irak et en Syrie, comme l'a révélé un chercheur sur Twitter.Si la position de certaines bases est connue de groupes susceptibles de les attaquer, la carte créée par le système de géolocalisation de l'application développée par Strava Labs dévoile des itinéraires empruntés à proximité des bases, qui peuvent être utilisés pour prévoir des attaques.Cette carte montre les déplacements des utilisateurs de l'application autour du monde, et indique également l'intensité desdits déplacements sur un parcours donné, formant une "visualisation en direct du réseau mondial des athlètes de Strava", selon les développeurs de l'outil.

Le Japon sanctionne Coincheck après un casse virtuel massif

Tokyo - Le gouvernement japonais a annoncé lundi des mesures administratives à l'encontre de la plateforme d'échanges électroniques Coincheck, après un piratage massif qui a entraîné la perte d'avoirs virtuels équivalant à quelque 58 milliards de yens (430 millions d'euros)."L'Agence des services financiers (FSA) va délivrer une injonction à la société afin qu'elle améliore ses activités, en particulier en termes de protections de clients", a déclaré le porte-parole de l'exécutif, Yoshihide Suga, lors d'un point presse."Tout en recherchant la cause de l'incident, nous souhaitons que les ministères et agences concernées étudient de manière urgente les autres mesures dont nous avons besoin" pour mieux réguler ces monnaies, a-t-il ajouté.

(Romandie.com / 29.01.2018 21h15)