Coca et Post-it plus chers: la guerre commerciale touche le quotidien des Américains

Des canettes de Coca-Cola et de Fanta plus chères, des prix d'automobiles à la hausse, des colis et des post-it plus onéreux: les entreprises américaines ont commencé à répercuter sur les consommateurs les coûts de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump.Un grand nombre de fleurons américains ont préparé les esprits à une hausse des prix à l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre. Ils entendent protéger leurs marges face à l'envolée des cours de l'acier et de l'aluminium qui renchérit les coûts de fabrication.

L'extrémisme prospère sur les bulletins de vote aux Etats-Unis

Arthur Jones est un nazi assumé. Pour John Fitzgerald, l'Holocauste est un mythe et Rick Tyler veut "rendre à l'Amérique sa blancheur". Des idées aux relents d'une époque révolue, mais ces trois hommes sont candidats aux élections de novembre aux Etats-Unis.

En Arménie, un labyrinthe creusé par un homme "guidé par le Ciel" attire les touristes

Lorsque Tossia Gharibian a demandé à son mari de construire une cave pour y conserver leurs patates, elle était loin d'imaginer qu'il creuserait un labyrinthe, devenu depuis l'une des principales attractions touristiques de l'Arménie.Un dédale de galeries, des escaliers à n'en plus finir: pendant plus de 23 ans, son mari Levon Arakelian a creusé un réseau de caves et tunnels dans la terre ocre sous sa maison à Arinj, un petit village de 6.000 habitants près d'Erevan.

Pasteur arrêté en Turquie: Erdogan met en garde Washington contre des sanctions

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti les Etats-Unis que des sanctions ne pourraient forcer Ankara à "reculer", après les menaces du président Donald Trump réclamant la libération d'un pasteur américain."Vous ne pouvez pas obliger la Turquie à reculer avec des sanctions", a déclaré M. Erdogan, cité dimanche par le quotidien Hurriyet, dans ses premiers commentaires directs depuis les menaces jeudi de M.

Israël arrête deux Italiens ayant peint un portrait géant d'Ahed Tamimi

Jérusalem - La police israélienne a arrêté deux Italiens et un Palestinien pour avoir peint sur le mur de séparation israélien en Cisjordanie occupée un portrait géant de l'adolescente Ahed Tamimi, icône de la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne libérée de prison dimanche.Haute de près de quatre mètres, la fresque représente le désormais célèbre visage de cette jeune Palestinienne de 17 ans, qui a purgé huit mois de prison pour avoir giflé des soldats israéliens dans la cour de la maison familiale.La jeune fille et sa mère ont été libérées dimanche.

(Romandie.com / 29.07.2018 21h15)