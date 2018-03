France: un homme fonce sur des militaires, aucun blessé

Paris - Un homme a foncé avec sa voiture jeudi sur des militaires qui faisaient leur footing à proximité d'une caserne proche des Alpes françaises, sans faire de blessés, moins d'une semaine après des attaques qui ont fait quatre morts, a-t-on appris de sources proches du dossier.Vers 08H45 (06h45 GMT), l'homme, dont les motivations étaient encore inconnues, a tenté "de renverser des militaires du 93e régiment d'artillerie de montagne de Varces, clairement identifiables comme des militaires, avant d'en insulter d'autres, puis il a pris la fuite", a indiqué l'une de ces sources.Le fugitif est activement recherché.

L'ex-espion russe Skripal a eu le premier contact avec l'agent innervant chez lui

L'ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille, empoisonnés le 4 mars, ont eu le premier contact avec l'agent innervant à leur domicile en Grande-Bretagne, a indiqué la police britannique selon laquelle l'enquête pourrait prendre des mois."Les experts ont déterminé que la plus haute concentration de l'agent neurotoxique se trouvait sur la porte d'entrée de ce domicile", a indiqué la police dans un communiqué."Des traces de l'agent innervant ont été trouvées dans d'autres lieux sur lesquels les enquêteurs ont travaillé ces dernières semaines, mais à des concentrations plus faibles que celle trouvée à son domicile", a précisé Dean Haydon de la police londonienne.

Police VD : REVOCATION D’UN AVIS DE DISPARITION - 29.03.2018