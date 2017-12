Huit tonnes de haschich saisies en mer d'Arabie par la marine australienne

Huit tonnes de haschich ont été saisies par un navire de guerre australien en mer d'Arabie, a annoncé samedi le ministère australien de la Défense qui a estimé la valeur à la revente de la saisie à 415 millions de dollars australiens (270 millions d'euros).Durant ses patrouilles des trois derniers jours, le HMAS Warramunga a également saisi 69 kilos d'héroïne, a indiqué le commandant du navire, Dugald Clelland, qui a précisé que trois bateaux avaient été perquisitionnés par l'équipage australien, notamment à l'aide de l'hélicoptère de bord.Les cargaisons de drogue seront jetées et dispersées en mer, a indiqué le ministère, sans préciser l'origine de la drogue saisie, ni près des côtes de quel pays les saisies avaient été réalisées.

La pénurie de jambon de fin d'année jette les Vénézuéliens dans la rue

"On veut notre jambon de porc!": incontournable des repas de fin d'année au Venezuela, ce plat fait cruellement défaut à quelques jours du réveillon, au point de jeter dans les rues les habitants, excédés par la pénurie d'aliments."Il n'est pas arrivé pour Noël et ne sera pas là pour le nouvel An", se plaint Miriam Brito lors d'une manifestation à Caracas pour réclamer le traditionnel "pernil de cerdo". Le gouvernement de Nicolas Maduro avait pourtant promis qu'il figurerait parmi les aliments vendus à prix subventionnés.

Le Guatemala déclare que sa décision sur Jérusalem est irréversible

La ministre guatémaltèque des Affaires étrangères Sandra Jovel a déclaré vendredi que la décision de son pays de transférer à Jérusalem son ambassade en Israël était irréversible malgré les polémiques qu'elle a suscitées."C'est une décision qui est prise, qui est définitive et qui ne sera pas inversée", a assuré Mme Jovel à des journalistes au Palais national, au cours d'une cérémonie marquant le 21e anniversaire de la fin de la guerre civile au Guatemala (1960-1996).La ministre a déclaré que le gouvernement considérait comme close la polémique déclenchée au niveau local et international par l'annonce, faite le 25 décembre par le président Jimmy Morales, du prochain transfert de l'ambassade à Jérusalem.

Un décès suite à l'attaque à la voiture bélier de Melbourne

Un homme de 83 ans est décédé après avoir été renversé lors d'une attaque à la voiture bélier la semaine dernière à Melbourne (sud) dans laquelle 17 autres personnes avaient été blessées, a annoncé samedi la police australienne.Antonios Crocaris, de nationalité australienne, est mort de ses blessures vendredi soir. Six autres blessés restent hospitalisés.

La Bulgarie minée par sa presse "batte de base-ball"

Lancer un journal satirique en Bulgarie, lanterne rouge de la liberté de la presse dans l'UE: l'affaire s'annonçait délicate. Hristo Komarnitski et ses collègues, pourtant caricaturistes endurcis, n'ont pas été déçus.Pour publier en mars le premier numéro de "Pras-Press", l'équipe de dessinateurs, parmi les plus renommés de la presse nationale, a confié ses 10.

(Romandie.com / 30.12.2017 21h15)