Les démocrates choisissent un Kennedy pour répondre à Trump

Face à Donald Trump, qui prononce mardi son discours annuel sur l'état de l'Union au Congrès, les démocrates ont choisi le dernier descendant de l'illustre famille politique des Kennedy, Joe Kennedy, pour incarner leur opposition.Joseph Kennedy III, 37 ans, est le petit-neveu du président démocrate assassiné en 1963 John F. Kennedy, et le petit-fils de Robert Kennedy, ancien ministre de la Justice, lui aussi assassiné alors qu'il était candidat aux primaires démocrates pour la Maison Blanche en 1968.

France : le patron de la célèbre marque Quiksilver porté disparu en mer

Bordeaux - Pierre Agnès, patron du groupe emblématique de vêtements de surf Quiksilver, a été porté disparu après la découverte mardi de son embarcation vide sur une plage d'Hossegor, dans le sud-ouest de la France, a annoncé la préfecture locale."Le bateau de Pierre Agnès, 54 ans, président du groupe Boardriders Inc, possédant les marques Quiksilver, Roxy et DC Shoes, a été retrouvé ce matin sur la plage du Boiteux à Soorts-Hossegor. Il était sorti en mer à 7H30 (06H30 GMT) ce mardi 30 janvier", a écrit la préfecture des Landes dans un communiqué.

Bête noire de Trump, le numéro 2 du FBI quitte ses fonctions

Il était depuis des mois dans le collimateur du président Donald Trump et se savait sur un siège éjectable: le directeur-adjoint du FBI, Andrew McCabe, a été poussé au départ lundi.Le haut fonctionnaire policier, âgé de 49 ans, faisait l'objet depuis 2016 de critiques récurrentes de M. Trump et de responsables républicains, qui l'accusaient d'être proche des démocrates.

France: le mari de la joggeuse retrouvée morte avoue avoir tué son épouse

Besançon - Le mari d'une joggeuse de 29 ans retrouvée morte dans un bois en octobre en France a avoué mardi avoir tué son épouse, "par accident", a-t-on appris mardi auprès de ses avocats.Jonathann Daval a avoué mardi le meurtre d'Alexia, dont le corps brûlé avait été retrouvé le 30 octobre dissimulé sous des branchages dans un bois près de la localité du Gray, dans l'est de la France, près du domicile du couple.L'informaticien de 34 ans, placé en garde à vue depuis lundi, "a reconnu avoir tué son épouse, mais il a dit que c'était un accident, qu'il ne voulait pas (la tuer) et il regrette", ont déclaré à l'AFP ses avocats, Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer.

(Romandie.com / 30.01.2018 21h15)