France: un journaliste azerbaïdjanais et son épouse cibles de tirs, la femme décède

Toulouse - Un journaliste azerbaïdjanais en exil en France, Rahim Namazov, et son épouse, ont été la cible de tirs d'armes à feu vendredi matin à Colomiers (sud-ouest) et sa femme, Aïda, est décédée, a-t-on appris de sources concordantes.Selon une source policière, le couple circulait dans son véhicule dans un quartier résidentiel de Colomiers, dans la région de Toulouse, vers 07H00 GMT, lorsque sept coups de feu ont été tirés dans sa direction.Rahim Namazov a été blessé dans le dos et se trouve entre la vie et la mort, selon cette source policière.

Airbus: distance record pour le moyen-courrier A321neo LR

Airbus a relié sans escale vendredi les Seychelles à Toulouse avec son A321neo Long Range, une distance record pour l'avion du géant européen qui lui permet d'envisager l'éclosion de nouveaux marchés longue distance desservis à moindres coûts par des moyen-courriers.L'appareil, qui a atterri vendredi matin à Toulouse, selon un responsable du programme, a effectué un vol d'essai de 10 heures et 50 minutes entre l'île de l'océan Indien et la ville rose, soit une distance supérieure à 8.300 kilomètres (4.

Le bitcoin perd l'intérêt des marchés et gagne celui des régulateurs

Entre un intérêt amenuisé des particuliers et des régulateurs plus sévères avec les cryptomonnaies, le marché du bitcoin traverse une période houleuse, même si certains acteurs du secteur croient encore dans l'avenir de la première cryptomonnaie.Après une fièvre d'achat fin 2017 et une chute spectaculaire au début de l'année, le cours du bitcoin, toujours morose, a de nouveau reculé ces dernières semaines."La baisse des prix est une correction saine, après la folie de fin 2017", a affirmé à l'AFP Kyle Samani, créateur en octobre d'un fonds dédié aux cryptomonnaies, Multicoin Capital, qui gère 50 millions de dollars pour des investisseurs privés.

La Chine prédit une chute "splendide" de sa station spatiale

Faut-il s'inquiéter de la station spatiale chinoise qui se désintégrera au-dessus de la Terre ces prochains jours? La Chine assure que non, et promet au contraire un spectacle "splendide", semblable à une pluie de météorites.Le laboratoire Tiangong-1 devrait rentrer dans l'atmosphère entre samedi et lundi, selon l'agence spatiale chinoise. L'Agence spatiale européenne (ESA) évoque une fenêtre plus réduite, entre samedi 12H00 GMT et dimanche après-midi.

