"Gilets jaunes": le rendez-vous avec Edouard Philippe tourne au fiasco

Paris - Le rendez-vous d'une délégation de "gilets jaunes" avec le Premier ministre Edouard Philippe a tourné au fiasco vendredi après-midi, avec la présence de seulement deux d'entre eux, dont l'un est ressorti presque aussitôt, à la veille du troisième week-end de mobilisation du mouvement."Je souhaitais et j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que cet entretien soit filmé et retransmis en direct à la télévision, cela a été refusé", a déclaré à la presse Jason Herbert, l'un des huit représentants désignés mais contestés, pour justifier son départ de la réunion.Le jeune homme était arrivé à Matignon vers 14H30, une demi-heure après l'horaire prévu, dans une cour restée longtemps vide du moindre "gilet jaune".

Lire l'article

L'Islande et ses 355.000 habitants submergés par un tsunami d'anglais

Reykjavik - Arnaldur Indridason, célèbre auteur de polars islandais, n'y pourra rien: la langue islandaise qu'il manie avec talent dans ses romans sombres est submergée par la concurrence sur son île de l'anglais devenu omniprésent, star de la communication à l'ère numérique.Comme chaque année depuis 1996, a eu lieu le 16 novembre la "journée de la langue islandaise", vouée à attirer "l'attention" sur l'islandais et "sa valeur" culturelle, dans ce pays de facto bilingue où beaucoup de jeunes sont même plus à l'aise en anglais.Sur cette petite île où vivent 355.

Lire l'article

Achats sur internet: fin du blocage géographique lundi dans l'UE

Bruxelles - Les vendeurs en ligne ne pourront plus bloquer les internautes ou les rediriger automatiquement vers une version locale de leur site en fonction de leur lieu de connexion, en vertu d'une législation européenne entrant en vigueur dès lundi."Les nouvelles règles permettront aux consommateurs de bénéficier d'un plus grand choix de produits à des prix compétitifs", s'est félicité vendredi le commissaire européen chargé du Marché unique numérique, Andrus Ansip, lors d'une conférence de presse à Bruxelles."Dans le même temps, les entreprises verront leur clientèle s'étendre au-delà des frontières et bénéficieront de coûts de transaction et d'administration moins élevés", a-t-il ajouté.

Lire l'article

Interrogations après une grave panne dans l'avion d'Angela Merkel

L'armée de l'air allemande enquêtait vendredi sur la grave défaillance qui a contraint l'Airbus d'Angela Merkel à un atterrissage d'urgence la veille, dernier exemple en date d'une longue liste d'humiliantes pannes sur des avions officiels.L'armée de l'air a néanmoins exclu toute origine criminelle de la panne, une possibilité évoquée dans un premier temps par le journal régional Rheinische Post. Il n'y a "pas le moindre indice pour une piste criminelle", a affirmé à l'AFP un porte-parole de l'armée de l'air.

Lire l'article

G20: Trump snobe Poutine et fait grimper la tension

Avant même le coup d'envoi du G20 en Argentine, l'imprévisible Donald Trump a brusquement fait grimper la tension en annulant sa rencontre prévue avec son homologue russe Vladimir Poutine, sur fond d'escalade entre Moscou et Kiev.Le revirement survient alors que l'enquête aux Etats-Unis sur l'ingérence russe avant l'élection présidentielle de 2016 se fait de plus en plus menaçante pour l'hôte de la Maison Blanche."En partant du fait que les navires et les marins n'ont pas été restitués par la Russie à l'Ukraine, j'ai décidé qu'il serait mieux pour toutes les parties concernées d'annuler ma rencontre préalablement prévue en Argentine avec le président Vladimir Poutine", a-t-il tweeté, peu après avoir quitté Washington.

Lire l'article

(Romandie.com / 30.11.2018 18h15)