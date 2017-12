L'entretien des toilettes des CFF suscite la controverse

Berne (awp/ats) - Les CFF investissent chaque année près de dix millions de francs dans l'entretien des toilettes des trains. Elles sont contrôlées plusieurs fois par jour et nettoyées au moins une fois. Malgré tout, la porte du "petit coin" reste parfois fermée.

Revue de presse du dimanche 31 décembre 2017

Sydney (awp/ats) - Relations avec l'UE, cryptomonnaies ou encore maladies sexuellement transmissibles sont quelques-uns des sujets abordés par la presse dominicale en cette veille de Nouvel An. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats:Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung/SonntagsBlick: Conseil fédéral et partis continuent de se déchirer sur le dossier européen. Le futur président de la Confédération, Alain Berset, critique dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung la façon de l'Union européenne (UE) de traiter la Suisse.

La tendance à délocaliser va s'inverser, selon le chef d'ABB

Zurich (awp/ats) - La tendance de ces dernières années à délocaliser la production vers les pays à bas coûts va s'inverser, estime le président du groupe industriel zurichois ABB, Peter Voser. Selon lui, la numérisation permet de rapprocher les sites de fabrication des marchés de vente.La transformation numérique implique que les produits sont de plus en plus adaptés aux clients individuels, explique M.

Pakistan: rappel de l'ambassadeur palestinien, apparu aux côtés d'un islamiste sulfureux

L'autorité palestinienne a annoncé avoir rappelé son ambassadeur au Pakistan après que celui-ci eut participé à une cérémonie aux côtés d'un des responsables présumés des attentats de Bombay en 2008, qui avaient fait 166 morts.Hafiz Saeed, dirigeant du groupe extrémiste Jamaat-ud-Dawa (JuD), classé comme organisation terroriste par l'ONU, était présent à une cérémonie pro-palestinienne vendredi à Rawalpindi, ville garnison aux portes de la capitale Islamabad, à laquelle l'ambassadeur palestinien Walid Abu Ali a assisté."La participation de notre ambassadeur (.

L'Europe, priorité des prochaines années pour Angela Merkel

Angela Merkel a insisté sur le renforcement de la cohésion de l'Union européenne, qui sera "la question décisive" des prochaines années, selon le texte de son allocution de fin d'année rendu public samedi."Vingt-sept Etats en Europe doivent plus fortement que jamais être encouragés à former une communauté solidaire. Cela sera la question décisive des prochaines années", a déclaré la chancelière allemande dont le discours sera diffusé dans la soirée de dimanche à la télévision.

