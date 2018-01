Total annonce une "découverte majeure" dans le Golfe du Mexique

Paris - Le groupe pétrolier Total a annoncé mercredi une "découverte majeure" dans les eaux profondes du Golfe du Mexique dans le cadre de son accord avec Chevron, sur le puits d'exploration de Ballymore dans l'est de la zone.Un puits dévié "est en cours de forage pour évaluer l'ampleur de cette découverte majeure", mais "la viabilité commerciale est déjà confirmée", a précisé le groupe dans son communiqué.Le puits de Ballymore a traversé "une colonne de pétrole de 205 mètres nets dans un réservoir Norphlet de haute qualité", a indiqué Total.

Sauvetage inédit dans l'Himalaya, un exploit des "guerriers des glaces" polonais

Le sauvetage inédit de la Française Elisabeth Revol par deux Polonais le week-end dernier dans l'Himalaya ne serait sans doute pas possible sans l'expérience de leurs collègues, premiers à s'être lancés en hiver à la conquête des plus hauts sommets de la Terre.En péril de mort sur la "montagne tueuse", le Nanga Parbat dans la partie pakistanaise de l'Himalaya, Elisabeth Revol a été sauvée dimanche grâce à une ascension extraordinaire menée de nuit par Denis Urubko, d'origine kazakhe, et Adam Bielecki, appuyés par l'armée pakistanaise.Les deux hommes sont reconnus comme faisant partie du petit groupe des meilleurs grimpeurs du monde.

L'islamologue suisse Tariq Ramadan, accusé de viols, placé en garde à vue à Paris

Paris - L'islamologue suisse Tariq Ramadan, visé depuis octobre par deux plaintes pour viol en France, a été placé en garde à vue mercredi par les enquêteurs de la police judiciaire parisienne, a-t-on appris de source judiciaire.Tariq Ramadan s'est rendu mercredi matin à la convocation des policiers "dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à Paris des chefs de viols et violences volontaires", a précisé cette source, confirmant une information de la radio française RTL.Dans le sillage du scandale Weinstein aux Etats-Unis cet automne, qui a entraîné dans de nombreux pays une libération de la parole de femmes victimes d'abus sexuels, deux femmes ont accusé le théologien de les avoir violées en 2009 et en 2012 en France.

La crise catalane pourrait coûter à l'Espagne son statut de "démocratie pleine"

L'Espagne pourrait être rétrogradée au rang de "démocratie imparfaite" en raison de sa gestion de la crise ouverte en Catalogne par les dirigeants indépendantistes, selon le rapport annuel d'un influent centre de réflexion britannique.La note de l'Espagne au classement "The Economist Intelligence Unit" (EIU), cité en exemple devant le Forum de Davos par le roi Felipe VI pour défendre la solidité de la démocratie espagnole, est passée de 8,30 à 8,08.Pour l'EIU, ce recul est dû à la tentative du gouvernement espagnol "d'empêcher par la force le référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne le 1er octobre et son traitement répressif des personnalités politiques indépendantistes".

VD.ch - Le nouveau système de versement des salaires du plus grand employeur du canton mis en service avec succès (31/01/18)

Appelé «SIRH» (Système d'information des ressources humaines), le nouveau moteur de paie de l'administration cantonale vaudoise – pour lequel deux ans de travail ont été nécessaires – remanie en profondeur notamment le système de paie de l'État. À la clé: une sécurité accrue, des processus simplifiés et un bulletin de salaire rajeuni pour les 40'000 collaborateurs de l'État. L'outil a été déployé avec succès en janvier, et les premières paies viennent d'être versées.

(Romandie.com / 31.01.2018 21h15)