Dans la Syrie en guerre, ce curieux business qui unit les ennemis

Légumes, pétrole, sacs de sucre et vêtements. Dans la Syrie morcelée par la guerre, les marchandises traversent les lignes de front grâce à des arrangements entre belligérants, qui s'improvisent partenaires commerciaux pour empocher des millions de dollars.Que ce soit le régime de Bachar al-Assad, les rebelles, les jihadistes ou encore les forces kurdes, ils ont tous établi des liens avec des hommes d'affaires pour tirer profit d'un commerce juteux aux points de passage.

Lire l'article

Pékin enjoint aux Etats-Unis d'empêcher une escale de la présidente de Taïwan

La Chine a appelé mardi Washington à empêcher le transit par les Etats-Unis de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, qui doit y faire escale le mois prochain en route vers l'Amérique latine, une perspective qui enrage Pékin.Mme Tsai transitera par Los Angeles et Houston lors de son voyage au Paraguay et au Belize, prévu du 12 au 20 août, a annoncé lundi son gouvernement."Nous enjoignons aux Etats-Unis de respecter le principe d'+une seule Chine+ (.

Lire l'article

La présidence Trump sous la loupe d'un des journalistes du Watergate

Bob Woodward, l'un des journalistes américains dont les révélations sur le scandale du Watergate ont forcé le président Nixon à démissionner, s'attaque au mode de gouvernement du président Donald Trump dans son dernier ouvrage."Fear: Trump in the White House", qui sort le 11 septembre, "révèle des détails sans précédent sur la vie pénible dans la Maison Blanche de Donald Trump et sur la manière dont le président prend des décisions sur des sujets majeurs de politique étrangère et intérieure", selon son éditeur Simon & Schuster.La présidence de M.

Lire l'article

Des Indiana Jones thaïlandais sondent le fleuve de Bangkok

Agenouillé devant son casque de plongée en métal fait maison, Bhoomin Samang prie avant le grand plongeon dans les eaux troubles de la Chao Phraya, le fleuve de Bangkok, à la recherche de trésors enfouis.L'homme de 62 ans fait partie d'une petite communauté connue sous le nom des "Indiana Jones" de Thaïlande: ils plongent de plusieurs mètres pour remonter pièces de monnaie, de porcelaine, de bijoux et de ferraille."Nous cherchons de vieilles pièces de monnaie et parfois on nous embauche pour retrouver des objets perdus dans la rivière", explique-t-il.

Lire l'article

Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,01% à 9162 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,11% à 9163,38 points- SLI (lundi): -0,01% à 1503,10 points- SPI (lundi): -0,14% à 10'904,51 points- CAC 40 (lundi): -0,37% à 5491,22 points- Dax (lundi): -0,48% à 12'798,20 points- FTSE-100 (lundi): -0,01% à 7700,85 points- Dow Jones (lundi): -0,57% à 25'306,83 points- Nasdaq Comp (lundi): -1,39% à 7630,00 points- S&P 500 (lundi): -0,58% à 2802,60 points- Nikkei (mardi): +0,04% à 22'553,72 pointsAMBIANCE- prudente, Credit Suisse recherché après les chiffresNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche s'empare de 77,3% de Foundation Medicines au terme du délai d'offre- CS T2: produit exploitation 5595 mio CHF (cons. AWP: 5352 mio)charges d'exploitation 4277 mio CHF (cons. AWP: 4339 mio)bén.

Lire l'article

(Romandie.com / 31.07.2018 18h15)