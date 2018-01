Résumé des principales informations économiques du jeudi 11 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:LUXE: Richemont a poursuivi sa progression au troisième trimestre, en appréciation de 1% sur un an à 3,11 milliards d'euros (3,68 milliards de francs). Les ventes du groupe genevois, numéro deux mondial du luxe, ont été portées par le segment joaillerie et l'Asie/Pacifique. En monnaies locales, la hausse s'affiche à 7% sur l'exercice décalé, pour la période d'octobre à décembre. Toutes les régions ont contribué à cette augmentation en prenant en compte ce chiffre, a dit le groupe établi à Bellevue (GE).BANQUES: Dix ans après la crise financière, les banques en Suisse sont plus optimistes pour l'avenir proche. Plus de 80% des établissements misent sur une hausse des résultats opérationnels en 2018, contre 68% l'an passé, selon un sondage d'EY. Les réglementations introduites après la crise pèsent encore sur la rentabilité de nombreux instituts. Mais la capacité de résilience dont ils ont fait preuve a dopé leur confiance, souligne le cabinet d'audit et de conseil dans son baromètre des banques.HORLOGERIE: L'hémorragie continue pour le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie Baselworld. Le groupe horloger MGI, qui appartient à l'entreprise américaine Movado, renonce à s'y rendre, alors qu'il y occupe une surface importante. La marque emblématique Ebel, propriété du groupe basé à Bienne (BE), ne sera donc pas à Bâle pour la première fois depuis de nombreuses années. Un porte-parole de Baselworld a confirmé à l'ats que MGI ne participera pas au salon qui se tiendra du 22 au 27 mars 2018.HORLOGERIE: Davantage connecté, le Salon international de la haute horlogerie (SIHH) débute lundi à Genève porté par l'optimisme prudent pour 2018. Contrairement à Baselworld, confronté à des défections, cette 28e édition accueille six nouvelles maisons, dont le Français Hermès. Le SIHH "n'a pas d'équivalent ailleurs" dans le secteur de la haute horlogerie, s'est félicité auprès de quelques journalistes sa présidente Fabienne Lupo. Sur ce segment ciblé, il est le seul à rassembler autant d'acteurs, des maisons aux détaillants en passant par des clients finaux, selon elle. Et il contribue à des retombées évaluées à 40 millions de francs pour la région.CHIMIE: La tentative de fusion de Clariant avec son concurrent américain Huntsman n'est pas sans conséquence. Le gendarme de la Bourse suisse a ouvert une enquête contre le groupe chimique bâlois en raison d'une potentielle violation de ses obligations à l'annonce de ce mariage. L'entreprise sise à Muttenz (BL) est soupçonnée de violation de ses obligations de publicité ad hoc, souligne SIX Exchange Regulation, l'instance de régulation de la Bourse suisse. L'investigation en cours concerne l'annonce de l'accord de fusion avec Huntsman le 22 mai dernier.POLITIQUE MONÉTAIRE: Trois ans après l'abandon par la Banque nationale suisse (BNS) du taux plancher liant franc et euro, le 15 janvier 2015, son ancien vice-président, Jean-Pierre Danthine, estime qu'il s'agissait d'une bonne décision. "Nous devions le faire et nous avons eu raison." "Il faut préciser: trois ans après l'abandon du taux plancher, et sept ans après son instauration", explique Jean-Pierre Danthine dans une interview publiée dans l'agefi. "C'est un tout qu'il faut prendre dans son ensemble. Et oui en effet le bilan est positif."INDUSTRIE: Après avoir établi un record en 2016, Bossard a poursuivi sa croissance l'an dernier. Le spécialiste zougois de l'assemblage industriel vu ses revenus s'envoler de 13,1% au regard de l'exercice précédent à 786,2 millions de francs. Exprimée en monnaies locales, la croissance des ventes s'est établie à 12,2%, a précisé l'entreprise établie à Zoug et fondée en 1831. L'évolution favorable des affaires vient confirmer de manière éclatante la stratégie de croissance du groupe, notamment les acquisitions ciblées et les investissements dans l'outil de production, note Bossard.SWISS ECONOMIC FORUM: La vingtième édition du Swiss Economic Forum (SEF) a pour devise "hello from the other side" (Bonjour depuis l'autre côté). Les organisateurs de l'événement mettent ainsi l'accent sur une gestion moderne d'entreprise basée sur la curiosité et l'ouverture. La manifestation se tiendra les 7 et 8 juin à Interlaken (BE). Le président de la Confédération Alain Berset inaugurera la conférence d'affaires, a indiqué le SEF. Près de 1350 dirigeants issus du monde économique, politique et de la société civile y prendront part.PHARMA: Novartis a annoncé la nomination d'Elizabeth Barrett à la tête de sa division oncologie. Cette dernière intégrera également le comité exécutif du géant bâlois de la pharma dès le premier février. Elizabeth Barrett remplace Bruno Strigini, précise le groupe dans un communiqué. Elle est actuellement à la tête de la division oncologie de la firme américaine Pfizer. Bruno Strigini a expliqué mi-décembre vouloir quitter son poste pour des raisons personnelles.MARCHÉS: Le gouvernement sud-coréen a déclenché une tempête sur le marché du bitcoin et d'autres devises virtuelles en annonçant que Séoul se préparait à interdire les plateformes d'échange de monnaies cryptographiques, avant de faire machine arrière. Le bitcoin a ainsi plongé de 18% après les premières annonces sud-coréennes avant de se redresser grâce au rectificatif apporté par la suite par les autorités du Sud.BREXIT: Le Royaume-Uni pourrait perdre près d'un demi-million d'emplois à l'horizon 2030 s'il sort de l'Union européenne (UE) sans accord. C'est en tout cas ce que prévoit le scénario le plus pessimiste d'une étude commandée par le maire europhile de Londres, Sadiq Khan. "Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne en mars 2019 sans accord sur le marché unique, l'union douanière ou des dispositions transitoires (...), cela pourrait engendrer la perte de 482'000 emplois", a prévenu l'élu travailliste dans un communiqué.ALLEMAGNE: L'Allemagne a vu sa croissance accélérer encore l'an dernier, à 2,2%. La performance a gonflé ses comptes publics et porté l'excédent budgétaire vers un nouveau record, au moment où la première économie européenne est priée de toutes parts de dépenser plus. La progression du produit intérieur brut (PIB), hors inflation, de 2,2% sur l'année écoulée est la plus forte depuis la sortie de la crise financière en 2011, au-delà des 2% attendus par le gouvernement allemand.ats/(AWP / 11.01.2018 17h25)