Résumé des principales informations économiques du jeudi 12 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONSTRUCTION: Un conflit se profile à propos des retraites anticipées dans la construction. Alors que syndicats et représentants patronaux s'apprêtent à ouvrir les discussions en vue de renouveler la CCT, de premières actions de protestation ont été menées sur un chantier bâlois. L'association patronale de la branche, la Société suisse des entrepreneurs (SSE), et les syndicats Unia et Syna doivent entamer dans dix jours les premières discussions concernant la future convention collective de travail (CCT), l'actuel contrat arrivant à échéance en fin d'année. Pour l'heure, le conflit se concentre sur la retraite anticipée dont bénéficient les travailleurs dès 60 ans.CONJONCTURE: Les voyants sont au vert pour l'économie suisse. L'indice conjoncturel du CREA a gagné 0,8 point au 2e trimestre 2018 par rapport au dernier trimestre 2017. La tendance est légèrement moins positive en Suisse romande. Le baromètre national atteint la valeur de 101,2 points, correspondant à un écart de production de +1,2% par rapport à l'équilibre. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis le troisième trimestre 2011, précise l'Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne.ENTREPRISES: L'embellie du climat à l'exportation se confirme au deuxième trimestre en Suisse, malgré la multiplication des barrières commerciales. Les deux tiers des PME interrogées tablent ainsi sur une nouvelle croissance de leurs ventes à l'étranger. Le baromètre des exportations de Credit Suisse, qui mesure la demande étrangère en produits helvétiques, affiche la valeur "réjouissante" de 2,49 points, selon le sondage trimestriel réalisé par la grande banque et Switzerland Global Enterprise (S-GE). L'indicateur confirme les prévisions pour l'ensemble de l'année, qui tablent sur une croissance des exportations de 4%.INDUSTRIE: Sulzer peut à nouveau accéder à ses avoirs aux Etats-Unis. Grâce à la réduction de la participation de Renova, la société de l'oligarque Viktor Vekselberg, sous 50%, le groupe industriel zurichois a été libéré des sanctions américaines frappant des entreprises en mains russes. Dans un communiqué, l'entreprise sise à Winterthour (ZH) fait savoir que le département américain du Trésor lui a octroyé une licence autorisant le transfert de 5 millions d'actions jusqu'alors détenues par Renova. A l'issue du rachat par Sulzer de ces titres, la participation contrôlée par M. Vekselberg via son véhicule d'investissement est passée de 63,4 à 48,83% du capital-actions.TOURISME: Suisse Tourisme mise sur le vélo pour séduire les touristes cet été. Devisée à 45,5 millions, la campagne promeut le vélo aventure sur route ou sur les sentiers de montagne, mais n'oublie pas les moins sportifs. Avec des itinéraires, des événements et des hôtels. La nature reste la plus belle carte de visite de la Suisse. Dans ce cadre-là, comment donner aux touristes "une expérience authentique avec des micro-aventures", s'est interrogé devant la presse Gilles Dind, directeur Europe de l'Ouest chez Suisse Tourisme.ASSURANCES: Année 2017 tout en contraste pour le Groupe Mutuel: l'assureur maladie valaisan affiche un résultat en forte hausse à 179 millions de francs, mais a perdu 160'000 assurés. "Ne nous voilons pas la face, les résultats en termes d'assurés de base ne sont pas satisfaisants", a indiqué le directeur général Paul Rabaglia devant la presse réunie au nouveau site administratif du groupe à Sion. Mais la perte de 160'000 assurés (-13%) était planifiée et attendue.IMPLANTS DENTAIRES: Straumann Group investit dans le groupe français Dental Monitoring (DM), pionnier dans la télésurveillance orthodontique. Le fabricant bâlois d'implants dentaires a notamment racheté les droits de distribution mondiaux de ce système. Dans le cadre de l'accord, Straumann prendra également une participation minoritaire, indique le groupe bâlois. Les détails financiers de l'opération ne sont pas dévoilés.AUTOCARS: Eurobus, la plus grande compagnie de bus privée de Suisse, acquiert une participation majoritaire dans la société Domo Swiss Express. Cette dernière exploitera à partir du 10 juin les trois premières lignes de bus longue distance agréées à ce jour. Par cette acquisition, Eurobus, qui appartient au groupe Knecht, souhaite soutenir le rapide développement et l'exploitation de lignes de bus longue distance sous concession, écrit la société de transports argovienne dans un communiqué.ASSURANCE MALADIE: L'assureur maladie CSS a connu une année 2017 fructueuse et a dépassé pour la première fois la barre des 6 milliards de francs de primes. Le groupe lucernois a enregistré simultanément un recul des charges de prestations. CSS revendique, dans un communiqué, une position dominante, encore renforcée grâce à sa base de clients dans l'assurance de base. Le bénéfice net s'est inscrit à 153,6 millions de francs, en progression de 56,6% sur un an.COMMERCE MONDIAL: La montée du protectionnisme risque de compromettre la forte croissance du commerce mondial, attendue à 4,4% cette année et 4% en 2019, a estimé l'Organisation mondiale du commerce (OMC). "La forte croissance du commerce que nous observons aujourd'hui sera vitale pour entretenir la croissance et la reprise économique et pour soutenir la création d'emplois", a affirmé le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, à l'occasion de la publication des prévisions pour 2018.POLITIQUE MONÉTAIRE: Haruhiko Kuroda, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), compte bien poursuivre une politique monétaire ultra-accommodante tout en s'en tenant à l'objectif d'une inflation de 2% qu'il garde bon espoir d'atteindre. L'économie japonaise continuera de croître modérément, portée par les dépenses des ménages, a observé M. Kuroda.TOURISME: Nouvelle étape dans la bataille des meublés de tourisme, la ville de Paris a annoncé poursuivre en justice les plateformes Airbnb et Wimdu, qui selon la mairie "ne respectent pas la loi". Ces deux plateformes, qui n'ont pas retiré de leurs sites internet les annonces de locations sans numéro d'enregistrement comme le prévoit la loi, sont assignées pour le 12 juin, à 09h30, devant le tribunal de grande instance de Paris, a précisé à l'AFP Ian Brossat, adjoint PCF au Logement de la maire PS Anne Hidalgo.ROUTES DE LA SOIE: A l'heure où la Chine multiplie les projets d'infrastructures à l'étranger, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde a mis en garde Pékin contre les risques de dérapage financier et du piège de l'endettement pour les pays concernés. Mme Lagarde s'exprimait dans la capitale chinoise à l'occasion d'un forum sur les "Nouvelles routes de la Soie", le colossal plan lancé par le président chinois Xi Jinping en 2013 pour déployer routes, ports, voies ferrées et parcs industriels à travers l'Asie, aux portes de l'Europe et jusqu'en Afrique.COMMERCE: La Chine est prête à répliquer et passera à l'acte sans hésitation si les Etats-Unis se livrent à une escalade dans les tensions actuelles sur leurs relations commerciales, a déclaré le ministère chinois du Commerce. Lors d'un point de presse, le porte-parole du ministère, Gao Feng, a estimé que les actions entreprises jusqu'à présent par l'administration de Donald Trump étaient typiques du protectionnisme et de l'unilatéralisme.ats/buc(AWP / 12.04.2018 17h25)